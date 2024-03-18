Evren Turhan

GALATASARAY, Kasımpaşa'da çok zorlu bir maça çıktı. Gündüz maçı olmasından dolayı oyun başlangıcındaki tempo düşüktü. Galatasaray'da konsantrasyon eksikliği de vardı.

Buna rağmen Mertens ve Icardi pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi.

İlk yarıda Barış Alper'in tarafından hücum etmeye çalışan bir Galatasaray vardı. Kerem Aktürkoğlu en kötü maçlarından birini oynadı. Okan hoca da ikinci yarıda onu oyundan aldı. Fakat, Sarı-Kırmızılı takımda yıldızlar çok fazla... Sahneye Mertens çıktı ve takımını öne geçirdi. Yine de oyunun kontrolü Kasımpaşa 10 kişi kalana kadar Galatasaray'da olmadı. Kerem Demirbay gününde değildi. Çok fazla iyi oynayan futbolcu yoktu ama Galatasaray, winner bir takım olduğu için bu, sorun teşkil etmedi.

Okan Buruk 3-2'den sonra bütün riskleri göze alarak değişiklikler yaptı ve bunun meyvesini aldı. Galatasaray'ın bu maçına şampiyonluk maçı diyebiliriz.

Mental olarak Fenerbahçe'yi de zor durumu düşürecektir.

Zaha ve Ziyech maça damgalarını vurdu. Kalitelerini gösterdiler.

Icardi de şampiyonluk modunu açmış gözüktü.



"Galatasaray'da bugün çok fazla iyi oynayan oyuncu yoktu ama winner bir takım olduğunu birkez daha herkese gösterdi."