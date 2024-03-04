Evren Turhan

GALATASARAY deplasmanda oynadığı derbiye golle başladı. İki kupadan elendikten sonra mental olarak düşen Galatasaray, oyunu da bir türlü istediği seviyeye çekemedi.

Top, Sarı-Kırmızılı ekipte kaldı ama yine üretkenlikte çok ciddi sıkıntılar vardı. Bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde başarılı olamadı. Sadece Barış Alper Yılmaz ile fırsatlar yarattı. İleriyi zorlayan bir tek oydu. Mertens zaman zaman hareketli göründü. Top Galatasaray'dayken Demirbay çok fazla istediğini yapamadı. Oyunu kurmakta zorlanan bir Galatasaray vardı. Beşiktaş, Galatasaray'ın üstüne özellikle ilk yarıda çok gelmedi. Icardi ilk yarıda çok durgundu.

Köhn, Galatasaray'ın en iyi oyuncularındandı.

Bence Galatasaray'ın maçı ilk yarıda koparması lazımdı. İkinci gol gelmediği için Beşiktaş hırslandı.

Okan Buruk'un yedek kulübesinde çok fazla alternatifi yoktu. Belki 60'da hamle yapmak istiyordu ama bir türlü o hamleyi yapamadı.

Maçın son bölümünde Beşiktaş riskler aldı. Belki biraz atak göründüler ama Galatasaray, savunma disiplininden ödün vermedi. Şampiyonluk adına Galatasaray önemli bir zafer elde etti. Ama derbideki futbol kimseyi tatmin etmedi.



"Beşiktaş son bölümde risk alsa da Galatasaray savunma disiplininden taviz vermedi.

Cimbom, önemli bir zafer elde etti."