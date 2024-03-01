Evren Turhan

GALATASARAY'DA

Okan Buruk ligdeki Beşiktaş derbisini düşünerek rotasyonlu bir kadroyla Karagümrük maçına çıktı.

Oyunun temposu çok düşüktü ilk yarıda. Sarı-Kırmızılılar, dönen topları da rakibine kaptırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun konsantrasyonu düşüktü ve pas hataları yaptı. Oliveira ile Berkan hiç etkili olamadı ve orta saha üstünlüğü Karagümrük'e geçti.

Tete eline geçen şansların hiçbirini kullanamıyor. Galatasaray forması giyen en kötü Brezilyalı futbolcular listesinin ilk sırasında yer alabilir. Bir oyuncu her final kararında nasıl hata yapabilir anlamıyorum. Kupadan da elenen Galatasaray'da Tete'nin artık şans bulabileceğine inanmıyorum. Kendini geliştiremiyor.

Büyük tepki çekiyor.

Verilen paralara baktıkça resmen içim acıyor...

Kaan Ayhan son haftaların formsuz ismiydi.

Köhn ile Barış Alper'deki istek ve arzu diğer isimlerde yoktu.

İkinci yarıda hamleler işe yaramadı ama bu maç hocaya değil futbolculara yazar.

Futbolcular Beşiktaş derbisini kazanarak taraftara kendisini affettirmek zorunda...



"Galatasaray, Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda etti.

Lig için yorgunluk bahanesi kalmadı. Bütün dikkatler lige yönelecek."