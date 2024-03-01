PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Evren Turhan Bahanesi kalmadı
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 1 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bahanesi kalmadı

GALATASARAY'DA
Okan Buruk ligdeki Beşiktaş derbisini düşünerek rotasyonlu bir kadroyla Karagümrük maçına çıktı.
Oyunun temposu çok düşüktü ilk yarıda. Sarı-Kırmızılılar, dönen topları da rakibine kaptırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun konsantrasyonu düşüktü ve pas hataları yaptı. Oliveira ile Berkan hiç etkili olamadı ve orta saha üstünlüğü Karagümrük'e geçti.
Tete eline geçen şansların hiçbirini kullanamıyor. Galatasaray forması giyen en kötü Brezilyalı futbolcular listesinin ilk sırasında yer alabilir. Bir oyuncu her final kararında nasıl hata yapabilir anlamıyorum. Kupadan da elenen Galatasaray'da Tete'nin artık şans bulabileceğine inanmıyorum. Kendini geliştiremiyor.
Büyük tepki çekiyor.
Verilen paralara baktıkça resmen içim acıyor...
Kaan Ayhan son haftaların formsuz ismiydi.
Köhn ile Barış Alper'deki istek ve arzu diğer isimlerde yoktu.
İkinci yarıda hamleler işe yaramadı ama bu maç hocaya değil futbolculara yazar.
Futbolcular Beşiktaş derbisini kazanarak taraftara kendisini affettirmek zorunda...

"Galatasaray, Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda etti.
Lig için yorgunluk bahanesi kalmadı. Bütün dikkatler lige yönelecek."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Lider çıkmak büyük avantaj 27 Şubat 2024, Salı Kaan Ayhan ve sonrası 23 Şubat 2024, Cuma Şampiyonluk meşalesi yandı 19 Şubat 2024, Pazartesi Dersler çıkarılmalı 16 Şubat 2024, Cuma
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda
Kirli birlikteliğin itirafı
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
Skandal! Kürsüden vatandaş azarladı
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
▶️ DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP KJ’den rahatsız oldu! CHP’li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti
▶️ DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP KJ'den rahatsız oldu!
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA