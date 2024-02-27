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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 27 Şubat 2024

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Lider çıkmak büyük avantaj

GALATASARAY sahasındaki Antalya maçına zafer parolasıyla çıktı. Maçtan önce Icardi sürpriziyle karşılaştık.
Ama bu takımın motivasyonunu bozmamış göründü.
Kerem, attığı golle Icardi'yi unutmadı. Onun sevincini yaptı. Okan Buruk, Barış'ı sağ beke alıp, Tete'yi kullandı. Ama Tete bir türlü, bitiricilik konusunda beklentileri karşılayamıyor.
Vinicius ilk kez 11'de başladı ama etkili görünmedi.
Bazı pozisyonlarda çok ağır kaldı. Köhn bence sahanın en iyi oyuncusuydu. Daha sonra Antalyaspor oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Özellikle geriden çıkarken G.Saray basit top kayıpları yaptı. Bu da Antalya'ya öz güven kazandırdı. 20 ile 40. dakikalar arasında G.Saray çok panikledi. Ardından Kerem'in golüyle soyunma odasına 2-1 üstün gittiler.
G.Saray'ın oyun coşkusu vardı.
Ancak; bir türlü maçı fırsat gelmesine rağmen koparamadı. G.Saray oyun anlamında belki iyi değildi.
Ama sonucu almasını bildi. Mertens yorgun göründü. Kerem Aktürkoğlu takıma büyük katkı sağladı. Nelsson ile Sanchez müthiş oynadılar. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı.
Derbiye lider çıkacak olmak bence büyük bir avantaj.

"G.Saray maçı koparmakta zorlandı ama hak ettiği bir galibiyet aldı.
Derbi maça lider çıkacak olmak büyük bir avantaj."

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