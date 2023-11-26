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Evren Turhan

EVREN TURHAN

26 Kasım 2023, Pazar

Farklı galibiyete ihtiyacı vardı

MİLLİ maç dönüşleri zor olur ama Galatasaray kendi sahasında maça çok iyi başladı.
Okan hocanın Mertens ve Barış Alper tercihi bence doğruydu.
Ndombele ikinci defa 11'deydi ve fizik olarak biraz daha kuvvetlendiğinde bu takıma daha faydalı olacağını gösterdi.
Tek kale bir ilk 45 dakika izledik.
Pozisyonlara giren Galatasaray en sonunda Icardi - Mertens ikilisiyle golleri buldu. Galatasaray'ı milli maç arası çok toparlanmış gördüm, coşku ve iştah çok iyiydi. Takımda tek aksayan oyuncu Kazımcan'dı.
Okan hocanın oraya ocak transfer döneminde bir çözüm bulması lazım ve bulacaktır. Icardi toparlamış ve sakatlığını atlatmış gözüktü. Galatasaray'ın böyle farklı bir galibiyete ihtiyacı vardı.
Mental olarak çok iyi duruma gelmesi için buna ihtiyaç vardı. Sanchez ile Kaan'a çok iş düşmedi ama Boey ile birlikte yine görevlerini yaptılar.
Mertens bu tip maçlarda çözen oyuncu olur ve daha fazla süre alacaktır bundan sonra.
Manchester United maçı tabii ki kolay olmayacak.
Abdülkerim Bardakçı'nın dönmesini bekliyorum. Manchester maçında Kerem Aktürkoğlu mu, yoksa Mertens mi oynar ben de merakla bekliyorum.

"Milli ara dönüşleri zor olur ama bu kez Galatasaray'a yaramış. Bol gollü galibiyete mental olarak toparlanmak için ihtiyaç vardı ve kazanıldı."

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