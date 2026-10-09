CANLI YAYIN
Geri
Aydın-İzmir otobanında tur otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Aydın-İzmir otobanında tur otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Aydın-İzmir otobanının Germencik ilçesi sınırlarında turistleri taşıyan tur otobüsü ile midibüs çarpıştı; iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. İlk belirlemelere göre Ali Şevket Yavuz ve Orhan Yavuz hayatını kaybederken Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir otobanının Germencik ilçesi sınırlarında meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, Aydın yönünde ilerlediği sırada iddiaya göre direksiyon hâkimiyetini kaybeden 48 S 40 64 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kazada midibüste bulunan Ali Şevket Yavuz ve Orhan Yavuz hayatını kaybetti. Tur otobüsündeki Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Beyaz Saray'daki “Uzaylı” iddiası viral oldu! The Economist kapağıyla ilişkilendirildi
Beyaz Saray'daki “Uzaylı” iddiası viral oldu! The Economist kapağıyla ilişkilendirildi
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekildi! 36 eşleşme ve maç tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekildi! 36 eşleşme ve maç tarihleri belli oldu
Kahramanmaraş'ta acı olay: Kavganın ortasında kalan polis yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta acı olay: Kavganın ortasında kalan polis yaşamını yitirdi
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı saldırı! O anlar kamerada
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı saldırı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle