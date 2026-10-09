Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 16:36

Kaza, Aydın-İzmir otobanının Germencik ilçesi sınırlarında meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, Aydın yönünde ilerlediği sırada iddiaya göre direksiyon hâkimiyetini kaybeden 48 S 40 64 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kazada midibüste bulunan Ali Şevket Yavuz ve Orhan Yavuz hayatını kaybetti. Tur otobüsündeki Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.