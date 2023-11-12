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Evren Turhan

EVREN TURHAN

12 Kasım 2023, Pazar

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Seri bitti puan güme gitti

GALATASARAY bu ligin şampiyonluk favorilerinden biri. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar, Mersin'e de galibiyet almak için gitmişti. Bayern Münih karşısında yük bir efor sarf eden Cimbom çok yorgun göründü. Okan Buruk ve öğrencileri deplasmanda ortaya koyduğu performansla da mağlubiyeti hak etti. Hatayspor maça iyi bir şekilde konsantre olmuş. Çok etkili ataklar yaptılar ve goller de buldular. Takım olarak Galatasaray dün beklentinin altında kaldı. Bireysel olarak baktığımızda ise Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir konsantrasyon kaybı yaşadığını söyleyebilirim. Kendini acilen toparlaması gerekiyor. Çünkü Kerem birkaç maçtır kötü görünüyor. Bence Okan Buruk'un, Kazımcan Karataş ile de maça başlamaması gerekiyordu. Fizik olarak gerçekten hazır değil. Bence büyük hatalar yaptı. Galatasaraylı oyuncuların o bildiğimiz kalitesi dünkü maçta ortada yoktu.
Sezon içinde bu tip maçlar da olacaktır.
Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise bence Galatasaray'ın golünü yediler. Hakemin tartışmalı kararları var. 1 puan da gitti! Sonuç olarak Galatasaray'ın serisi sona erdi.
Ama bir tek mağlubiyetle her şey bitmez bunu da unutmamak gerek.

"Hakem tartışmalı kararlar verdi. Galatasaray'ın 1 puanı gitti. Cimbom'un galibiyet serisi sona erdi ama tek bir yenilgiyle her şey bitmiyor"

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