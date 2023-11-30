Evren Turhan

GALATASARAY kendi sahasında oynadığı Manchester United maçına seyirci baskısıyla çok iyi başladı.

Ama bir türlü Icardi ve Zaha'yı topla buluşturamadık. İki tane de çok kötü gol yedi Galatasaray.

Cimbom bir şok yaşadı. Açıkçası bunu kimse beklemiyordu. Ama daha sonra Torreira ve Ziyech devreye girdi. Ziyech harika bir performans ortaya koydu. Galatasaray riskler aldı. Manchester United kolay goller yiyebilen bir takım. Premier Lig'deki maçlarında da zaten buna tanık olmuştuk.

Icardi de goller atmak için uğraş verdi. Mertens de bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama istediği toplarla buluşamadı. Angelino'nun bu maçta çok aksadığını düşünüyorum.

Saha içinde anlaşmazlıklar vardı. Golleri yedik. Oyun olarak Cimbom 2-0 gerideyken bile pozisyonlar buldu.

Mücadele gücü açısından bakınca temsilcimiz hiç pes etmedi.

Hakem çok kötüydü.

Kritik pozisyonlarda kötü kararlar verdi. Penaltı yüzde yüz penaltıydı.

Ofsayt da tartışılır. Kerem de takımı canlandırdı. Taraftar desteği müthiş baskı oluşturdu.

Ndombele kötüydü. Boey bildiğimiz gibiydi. G.Saray maçı bırakmadı. En önemlisi de buydu.

Bu mücadele alkışı hak ediyor.



"Hakem Sanchez gerçekten de kötüydü.

Kritik pozisyonlarda kötü kararlar verdi.

Net penaltıyı vermedi. Ofsayt da tartışılır."