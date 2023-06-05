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Evren Turhan Evren Turhan
  • 05 Haziran 2023, Pazartesi

Artık sırada Avrupa var

GALATASARAY evindeki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıktı.
Şampiyonluğu garanti olmasına karşın taraftarına bir derbi galibiyeti daha hediye etmek isteyen bir oyuncu grubu gördük.
Galatasaray camia olarak maça çok iyi hazırlandı. Sezon boyunca verdiği emeklerin karşılığını alan takım, derbi maçta da üstün bir oyun ortaya koydu. Icardi, Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz çok iyi bir maç çıkardı. Zaniolo 2 gol atarak kalitesini gösterdi. Icardi ve Barış Alper de çok istekliydi.
Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Okan Hoca, büyük maçlarda çok başarılı işler yaptı.
32 yıl sonra hem Kadıköy'de hem de iç sahada kazanan Galatasaray, güzel bir şampiyonluk hikayesi yazdı. Bu sezona damga vuran isim elbette Icardi oldu.
Arjantinli yıldızın takımda kalması çok önemli.
Takım oyununu en iyi oynayan Galatasaray, artık gözünü Avrupa'ya dikmeli. İyi bir teknik heyete ve kadroya sahip olsa da G.Saray nokta atışı transferler yapmalı. Transfer konusunda yönetim elinden geleni yapmaya hazır.
Galatasaray, kuruluş amacına uygun hareket etmeli. Avrupa'da yeniden başarı zamanı geldi.

"Galatasaray şampiyonluğu garanti olmasına rağmen maçı istedi ve galibiyeti hak etti. Artık yeniden Avrupa'da başarı zaman"

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