Şampiyonluk maçında Ankara'da sahaya çıkan Galatasaray, oyun üstünlüğünü ilk dakikadan itibaren gösterdi.
Şampiyon takım nasıl oynar onu gösterdi sahada. Aslan, Icardi ile beraber perdeyi açtı, golü yese de maçı bırakmadı.
Tekrar Icardi ile ikiyi buldu.
Oyun üstünlüğünü hiç bırakmadı.
Herkes inanılmaz bir mücadele gösterdi, kimse geriye çekilmedi, skoru korumaya çalışmadı. Biraz Kazımcan ile Mertens aksasa da Galatasaray pozisyon bulmakta zorluk çekmedi. Bu tip maçlarda sonuç önemli olsa da Galatasaray hem iyi oynadı hem farklı skoru yakaladı. Galatasaray'ın özelliği mayısları bırakmaması... 'Mayıslar bizimdir'in sözünün Galatasaray için ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Icardi'ye ayrı parantez açalım. Sezonun en iyi santrforu ve en iyi golcüsü olan Icardi, inanılmaz bir performans göstererek şampiyonlukta muazzam bir katkı gösterdi.
Galatasaray haftaya da Fenerbahçe derbisini kazanarak müthiş geçen bu sezonu tamamlar.
Okan Buruk da sezonun en büyük teknik direktörü olduğunu gösterdi. 30 Mayıs'ta futbolculuğunda ilk kupasını alan Okan Buruk, 30 Mayıs'ta Galatasaray'daki ilk kupasını da kazanarak adını altın harflerle tarihe yazdı.
"Sezonun en başarılı golcüsü Icardi, en başarılı hocası Okan Buruk'tu. G.Saray 'Mayıslar bizimdir' sözünü bir daha kanıtladı"
Mayıslar Galatasaray’ın
Şampiyonluk maçında Ankara'da sahaya çıkan Galatasaray, oyun üstünlüğünü ilk dakikadan itibaren gösterdi.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Şampiyon belli ikinci kim? 21 Mayıs 2023, Pazar GALATASARAY, Sivas maçında oyundan çok sonuç odaklı bir futbol ortaya koydu. Konuk takım Sivas sadece savunma yapmak...
- Kötü oyun güzel sonuç 17 Mayıs 2023, Çarşamba LİGE verilen aradan sonra Galatasaray, İstanbulspor maçını da kazanarak yoluna devam etmek istedi. Maçın başlahgıcı...
- Adım adım şampiyonluğa 09 Mayıs 2023, Salı GALATASARAY evinde Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle puan farkını 5'e çıkarmak için sahadaydı. Özellikle ilk...
- Çok yanlış tercihler! 01 Mayıs 2023, Pazartesi GALATASARAY, aslında maça çok iyi başlamıştı. Rashica'nın pasında Icardi'nin nefis vuruşuyla öne de geçti. Skor...
- Dönüm noktası derbi 24 Nisan 2023, Pazartesi GALATASARAY, sahasında oynadığı maça iyi başladı. Golü de buldu. Ama Muslera ve Nelsson hatalara imza attı. Çıkarken...