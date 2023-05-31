Mayıslar Galatasaray’ın

Şampiyonluk maçında Ankara'da sahaya çıkan Galatasaray, oyun üstünlüğünü ilk dakikadan itibaren gösterdi.

Şampiyon takım nasıl oynar onu gösterdi sahada. Aslan, Icardi ile beraber perdeyi açtı, golü yese de maçı bırakmadı.

Tekrar Icardi ile ikiyi buldu.

Oyun üstünlüğünü hiç bırakmadı.

Herkes inanılmaz bir mücadele gösterdi, kimse geriye çekilmedi, skoru korumaya çalışmadı. Biraz Kazımcan ile Mertens aksasa da Galatasaray pozisyon bulmakta zorluk çekmedi. Bu tip maçlarda sonuç önemli olsa da Galatasaray hem iyi oynadı hem farklı skoru yakaladı. Galatasaray'ın özelliği mayısları bırakmaması... 'Mayıslar bizimdir'in sözünün Galatasaray için ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Icardi'ye ayrı parantez açalım. Sezonun en iyi santrforu ve en iyi golcüsü olan Icardi, inanılmaz bir performans göstererek şampiyonlukta muazzam bir katkı gösterdi.

Galatasaray haftaya da Fenerbahçe derbisini kazanarak müthiş geçen bu sezonu tamamlar.

Okan Buruk da sezonun en büyük teknik direktörü olduğunu gösterdi. 30 Mayıs'ta futbolculuğunda ilk kupasını alan Okan Buruk, 30 Mayıs'ta Galatasaray'daki ilk kupasını da kazanarak adını altın harflerle tarihe yazdı.



"Sezonun en başarılı golcüsü Icardi, en başarılı hocası Okan Buruk'tu. G.Saray 'Mayıslar bizimdir' sözünü bir daha kanıtladı"