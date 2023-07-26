Evren Turhan

GALATASARAY, sezonnun ilk maçına suni çimde çıktı. Sahanın suni çim olması Galatasaray'ın oyununu etkiledi. Tek tek performans olarak oyuncular henüz hazır değil sezon başı olduğu için bu da çok doğal. Angelino kalitesini gösterdi ama fizik olarak eksikleri var. İlk yarıda üretkenlik çok azdı. Birkaç pozisyon hariç Barış Alper ve Zaniolo çok etkili olamadı. Yunus hareketli gözükmesine rağmen beklentilerin yine altında kaldı. Eğer Yunus Galatasaray'da kalmak istiyorsa daha fazlasını yapması lazım. Galatasaray ikinci yarı daha etkili olsa da Nelsson'un yaptığı bireysel hatadan dolayı 1-0 geriye düştü. Nelsson'un konsantrasyon açısından belki de en düşük maçını izledik. Galatasaray Halil Dervişoğlu ve Morutan girdikten sonra daha çok pozisyon buldu. Morutan girdikten sonra attığı paslarla fark yarattı. Takımda kalabileceğinin sinyalini verdi. Halil de golünü atarak "Ben geldim" dedi. Bu maçta gördük ki her rakip çok ciddiye alınmalı. Rövanşta 'Bol golle kazanırız' gafletine düşmemek gerekiyor.

"G.Saray adına kötü oynayanlar iyilerden fazlaydı.

Rövanşta nasıl olsa kazanırız rehavetine asla girilmemeli.

Rakip ciddiye alınmalı."