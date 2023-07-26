SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Evren Turhan Rövanşta çok ciddi olmalıyız
Evren Turhan

EVREN TURHAN

26 Temmuz 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Rövanşta çok ciddi olmalıyız

GALATASARAY, sezonnun ilk maçına suni çimde çıktı. Sahanın suni çim olması Galatasaray'ın oyununu etkiledi. Tek tek performans olarak oyuncular henüz hazır değil sezon başı olduğu için bu da çok doğal. Angelino kalitesini gösterdi ama fizik olarak eksikleri var. İlk yarıda üretkenlik çok azdı. Birkaç pozisyon hariç Barış Alper ve Zaniolo çok etkili olamadı. Yunus hareketli gözükmesine rağmen beklentilerin yine altında kaldı. Eğer Yunus Galatasaray'da kalmak istiyorsa daha fazlasını yapması lazım. Galatasaray ikinci yarı daha etkili olsa da Nelsson'un yaptığı bireysel hatadan dolayı 1-0 geriye düştü. Nelsson'un konsantrasyon açısından belki de en düşük maçını izledik. Galatasaray Halil Dervişoğlu ve Morutan girdikten sonra daha çok pozisyon buldu. Morutan girdikten sonra attığı paslarla fark yarattı. Takımda kalabileceğinin sinyalini verdi. Halil de golünü atarak "Ben geldim" dedi. Bu maçta gördük ki her rakip çok ciddiye alınmalı. Rövanşta 'Bol golle kazanırız' gafletine düşmemek gerekiyor.

"G.Saray adına kötü oynayanlar iyilerden fazlaydı.
Rövanşta nasıl olsa kazanırız rehavetine asla girilmemeli.
Rakip ciddiye alınmalı."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Artık sırada Avrupa var 05 Haziran 2023, Pazartesi Mayıslar Galatasaray’ın 31 Mayıs 2023, Çarşamba Şampiyon belli ikinci kim? 21 Mayıs 2023, Pazar Kötü oyun güzel sonuç 17 Mayıs 2023, Çarşamba
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAH. SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır
T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
SON DAKİKA I Edirne’de askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu!
Hava durumu 26 Temmuz 2023 Çarşamba; Yarın hava nasıl olacak?
26 Temmuz Çarşamba hava durumu!
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı çocuklarıyla paylaştı 3.çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi Hem ruhum hem bedenim...
Nur Tuğba üçüncüyü gösterdi "Hem ruhum hem bedenim..."
SON DAKİKA