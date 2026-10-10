CANLI YAYIN
Geri

Faizsiz kredi kapısı açıldı! Ekim 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 14 otomobil markası 86 teklif

Ekim ayında sıfır kilometre araç almak isteyenler için markaların yüzde 0 faizli kredi seçenekleri yeniden şekillendi. BMW 320i Sedan'da 4,25 milyon TL'ye kadar çıkan finansman dikkat çekerken, bazı ticari ve elektrikli modellerde vade 12 aya uzanıyor. Ancak yüksek tutarlı krediler çoğunlukla vergi levhası bulunan müşterilere sunuluyor. Bireysel alıcılar için öne çıkan seçenekler ise daha sınırlı limitlerle devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ekim 2026’da sıfır araçta yüzde 0 faiz kampanyaları başladı

Ekim 2026'da sıfır kilometre araç almak isteyenler için yüzde 0 faizli kredi seçenekleri yeniden çeşitlendi. Markaların resmi kampanya sayfalarında yer alan tekliflerde kredi tutarı BMW 320i Sedan'da 4 milyon 250 bin TL'ye, BMW i5 M60 modellerinde ise 3 milyon 750 bin TL'ye kadar çıkıyor.

En yüksek faizsiz kredi BMW’de 4,25 milyon TL’ye ulaştı

Bununla birlikte yüksek tutarlı finansman seçeneklerinin önemli bir bölümü herkese açık değil. Ticari işletmeler, tüzel kişiler, KOBİ'ler ve vergi levhası bulunan müşteriler bu kampanyalarda öne çıkarken, bireysel müşteriler için en yaygın seçenek 200 bin TL'lik 6 ay vadeli krediler oluyor.

EKİM 2026 · HIZLI ÖZET
EN YÜKSEK KREDİ
4,25 milyon TL
BMW 320i Sedan
BİREYSELDE ÖNE ÇIKAN
200 bin TL
Renault ve Dacia · 6 ay
EN UZUN VADE
12 ay
Birçok ticari ve elektrikli modelde 12 aya varan vade imkanı sunuluyor.

EKİM AYINDA EN YÜKSEK KREDİ TUTARLARI

Ekim listesinin en yüksek tutarlı teklifleri BMW, Volkswagen Ticari Araç, Mercedes-Benz, Nissan, Renault ve Togg'dan geliyor. Ancak bu markaların çoğunda kredi için tüzel müşteri ya da ticari kullanım şartı aranıyor. Bireysel müşterilere açık fırsatlar ise Renault, Dacia, Fiat Grande Panda Elektrikli, Citroën Ami ve bazı Peugeot seçeneklerinde yoğunlaşıyor.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN FAİZSİZ KREDİLERYÜZDE 0 FAİZ
MODEL
KREDİ SEÇENEĞİ
BMW 320i Sedan
4.250.000 TL · 6 ay · yüzde 0 faiz · tüzel müşteri
BMW i5 M60
3.750.000 TL · 6 ay · yüzde 0 faiz
Volkswagen Amarok
2.000.000 TL · 6 ay · yüzde 0 faiz
Renault Master Minibüs
2.000.000 TL · 3 ay · yüzde 0 faiz
Nissan X-Trail
1.500.000 TL · 6 ay · yüzde 0 faiz
Togg T10F 4More
1.500.000 TL · 10 ay · yüzde 0 faiz
Toyota Proace Max
1.000.000 TL · 6 ay · yüzde 0 faiz
Citroën Ami
250.000 TL · 12 ay · yüzde 0 faiz
Toyota ticari araçlarda yüzde 0 faiz kampanyası
01 / 14TOYOTAEKİM 2026

TOYOTA'DA TİCARİ ARAÇLARA 1 MİLYON TL'LİK FAİZSİZ KREDİ

Toyota, ekim ayında yüzde 0 faizli finansman desteğini ağırlıklı olarak ticari araç ailesinde sürdürüyor. Proace modelleri ve Hilux için duyurulan tekliflerde kredi tutarı 1 milyon TL, vade ise 6 ay olarak belirlenmiş.

TOYOTA PROACE CITY'DE 1 MİLYON TL

Proace City'nin Dream ve Passion X-Pack donanımlarında vergi levhalı müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Teklif 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında katılımcı bayilerde ve stoklarla sınırlı.

Toyota Proace City | Görsel: Toyota Türkiye

Toyota Proace City Cargo’da 1 milyon TL finansman

TOYOTA PROACE CITY CARGO'DA KURUMSAL MÜŞTERİYE ÖZEL PLAN

Proace City Cargo için kurumsal müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi veriliyor. Kredi başvurusunun banka tarafından onaylanması ve aracın kampanyaya dahil stokta bulunması gerekiyor.

Toyota Proace City Cargo | Görsel: Toyota Türkiye

Toyota Proace Verso’da kurumsal müşterilere özel plan

TOYOTA PROACE VERSO'DA 6 AY VADE

Proace Verso'da kurumsal müşteriler 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor. Kredi tahsis ve rehin bedelleri, faiz oranı sıfır olsa da toplam ödeme planına ekleniyor.

Toyota Proace Verso | Görsel: Toyota Türkiye

Toyota Proace ailesi için 6 ay vadeli faizsiz kredi

TOYOTA PROACE MAX'TE 1 MİLYON TL FİNANSMAN

Proace Max kampanyası kurumsal ve vergi levhalı müşterilere açık. Araç için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman sağlanıyor; banka onayı, stok ve katılımcı bayi şartları geçerli.

TOYOTA PROACE CARGO'DA YÜZDE 0 FAİZ

Proace Cargo'da kurumsal müşteriler için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Toyota'nın ekim kampanyası bu teklif için de 31 Ekim'e kadar geçerli.

Toyota Proace Max + Toyota Proace Cargo | Görsel: Toyota Türkiye

Toyota Hilux’ta kurumsal müşterilere 1 milyon TL

TOYOTA HILUX'TA TİCARİ MÜŞTERİYE FAİZSİZ KREDİ

Hilux'ta kurumsal müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanyanın tüm versiyonlarda otomatik olarak geçerli olduğu düşünülmemeli; nihai uygunluk, model, stok ve müşteri koşullarına göre bayide belirleniyor.

Toyota Hilux | Görsel: Toyota Türkiye

Renault Clio’da bireysel müşterilere 200 bin TL faizsiz kredi
02 / 14RENAULTEKİM 2026

RENAULT'TA BİNEK VE TİCARİ MODELLER AYNI ANDA KAMPANYADA

Renault'un ekim tekliflerinde bireysel müşterilere yönelik binek otomobil kampanyaları ile ticari müşterilere ayrılan yüksek tutarlı krediler birbirinden ayrılıyor. Binek modellerde kredi tutarı 200 bin TL iken ticari tarafta 1,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

RENAULT CLIO'DA 200 BİN TL, 6 AY VADE

Yeni Clio'da bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Aylık taksit yaklaşık 33 bin 333 TL olurken Renault Finans, Maxxi Warranty ve Renault Kasko şartları bulunuyor.

Renault Clio | Görsel: Renault Group Media

Renault Boreal’de bireysel müşterilere faizsiz kredi

RENAULT BOREAL'DE BİREYSEL MÜŞTERİYE FAİZSİZ KREDİ

Renault Boreal de 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle kampanyada yer alıyor. Teklif bireysel müşterilere açık ve 31 Ekim 2026'ya kadar stoklarla sınırlı.

Renault Boreal | Görsel: Renault Türkiye

Renault Megane Sedan’da 200 bin TL kredi fırsatı

RENAULT MEGANE SEDAN'DA 200 BİN TL'LİK SEÇENEK

Megane Sedan için de 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman sunuluyor. Renault'un ortak kampanya kartında bu teklif Clio, Boreal ve Duster'la aynı koşullarla açıklanıyor.

Renault Megane Sedan | Görsel: Renault Türkiye

Renault Duster’da 6 aya yayılan 200 bin TL

RENAULT DUSTER'DA 6 AYA YAYILAN KREDİ

Duster almak isteyen bireysel müşteriler 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor. Kasko ve ek garanti şartlarının yanı sıra kredi başvurusunun Renault Finans tarafından onaylanması gerekiyor.

Renault Duster | Görsel: Renault Türkiye

Renault Kangoo Van’da 1,5 milyon TL’ye kadar kredi

RENAULT KANGOO VAN'DA 1,5 MİLYON TL'YE KADAR

Kangoo Van'da ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 3 ay veya 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Vergi levhası, Maxxi Warranty ve Renault Kasko şartları her iki planda da geçerli.

Renault Kangoo Van | Görsel: Renault Türkiye

Renault Kangoo Multix’te ticari finansman seçeneği

RENAULT KANGOO MULTIX'TE TİCARİ FİNANSMAN

Kangoo Multix de aynı ticari kampanya kapsamında bulunuyor. Müşteriler 1,5 milyon TL'yi 3 ayda veya 1 milyon TL'yi 6 ayda yüzde 0 faizle kullanabiliyor.

Renault Kangoo Multix | Görsel: Renault Türkiye

Renault Master Panelvan’da çift vade alternatifi

RENAULT MASTER PANELVAN'DA YÜZDE 0 FAİZ

Master Panelvan, Renault'un hafif ticari araç kampanyasında 1,5 milyon TL, 3 ay ya da 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli planlarla yer alıyor. Kredi, ticari müşteri ve vergi levhası şartına bağlı.

Renault Master Panelvan | Görsel: Renault Türkiye

Renault Trafic’te ticari müşterilere iki farklı vade

RENAULT TRAFIC'TE İKİ FARKLI VADE

Trafic'te de 1,5 milyon TL için 3 ay veya 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var. Kampanya 31 Ekim'e kadar katılımcı bayilerde ve stoklarla sınırlı.

Renault Trafic | Görsel: Renault Türkiye

Renault Master Minibüs’te 2 milyon TL faizsiz plan

RENAULT MASTER MİNİBÜS'TE 2 MİLYON TL

Master Minibüs, Renault'un ticari araç kampanyasındaki en yüksek tutarlı seçeneklerden birini sunuyor. Ticari müşteriler 2 milyon TL, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor; aylık ödeme yaklaşık 666 bin 667 TL'ye geliyor.

Renault Master Minibüs | Görsel: Renault Türkiye

Dacia’da üç modelde aynı kredi koşulları
03 / 14DACIAEKİM 2026

DACIA'DA BİREYSEL MÜŞTERİLERE 200 BİN TL'LİK KREDİ

Dacia, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinde benzer koşulları uyguluyor. Üç modelde de bireysel müşterilere 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor ve aylık taksit yaklaşık 33 bin 333 TL oluyor.

DACIA SANDERO STEPWAY'DE YÜZDE 0 FAİZ

Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı 1 milyon 590 bin TL'den başlıyor. Kredi seçeneğinde Dacia Finans, Maxxi Değer+ ve Dacia Kasko şartları bulunuyor.

Dacia Sandero Stepway | Görsel: Dacia Türkiye

Dacia Logan’da 6 aylık faizsiz finansman

DACIA LOGAN'DA 6 AY VADE

Logan'da 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1 milyon 340 bin TL olarak açıklanan modelde kampanya stok ve katılımcı bayi şartlarına bağlı.

Dacia Logan | Görsel: Dacia Türkiye

Dacia Jogger’da bireysel müşterilere 200 bin TL

DACIA JOGGER'DA 200 BİN TL KREDİ

Jogger'da 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman seçeneği bulunuyor. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 564 bin TL; kredi ve kasko koşulları başvuru sırasında ayrıca değerlendiriliyor.

TİCARİ MÜŞTERİLERDE ÖNE ÇIKAN TUTARLAR
RENAULT MASTER MİNİBÜS
2 milyon TL
3 ay · yüzde 0 faiz
NISSAN X-TRAIL
1,5 milyon TL
6 ay · ticari müşteri
NISSAN TOWNSTAR VAN
1,2 milyon TL
9 ay · KOBİ müşterisi

Dacia Jogger | Görsel: Dacia Türkiye

Nissan Qashqai ailesi için ticari müşterilere özel kampanya
04 / 14NISSANEKİM 2026

NISSAN'DA TİCARİ MÜŞTERİLERE 1,5 MİLYON TL'YE KADAR

Nissan'ın ekim kampanyasında binek modellerde yüzde 0 faizli kredi ağırlıklı olarak ticari müşterilere ayrılmış durumda. Ticari araç tarafında ise Townstar ailesi için KOBİ müşterilere 9 aya uzanan seçenekler sunuluyor.

NISSAN QASHQAI MILD HYBRID'DE 1 MİLYON TL

Qashqai Mild Hybrid'in N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında ticari müşteriler 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor. Bireysel müşteriler bu finansman seçeneğinin dışında tutuluyor.

NISSAN QASHQAI E-POWER'DA KREDİ VE NAKİT İNDİRİMİ

Qashqai e-POWER'ın Designpack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Bazı donanımlarda bireysel ve ticari müşterilere ayrıca nakit alım indirimi bulunuyor.

Nissan Qashqai Mild Hybrid + Qashqai e-POWER | Görsel: Nissan Türkiye

Nissan Juke’ta 6 ay vadeli 360 bin TL kredi

NISSAN JUKE'TA 360 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Juke Platinum ve Platinum Premium'da ticari müşterilere 360 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Platinum Premium'da kredi yerine nakit indirim seçeneği de değerlendirilebiliyor.

Nissan Juke | Görsel: Nissan Türkiye

Nissan X-Trail’de ticari müşterilere 1,5 milyon TL

NISSAN X-TRAIL'DE 1,5 MİLYON TL'LİK PLAN

X-Trail MY25, Nissan'ın ekim ayındaki en yüksek tutarlı binek araç tekliflerinden birine sahip. Ticari müşterilere 1,5 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

Nissan X-Trail | Görsel: Nissan Türkiye

Nissan Townstar Van ailesi için 9 aylık faizsiz kredi

NISSAN TOWNSTAR VAN L2'DE KOBİLERE ÖZEL SEÇENEK

Townstar Van'ın benzinli L2 versiyonunda KOBİ müşteriler 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor. Alternatif olarak 50 bin TL nakit indirim sunuluyor; iki avantaj birlikte uygulanmıyor.

NISSAN TOWNSTAR VAN L1 VE ELEKTRİKLİ VERSİYONDA 1,2 MİLYON TL

Townstar Van'ın benzinli L1 ve elektrikli versiyonlarında da KOBİ müşterilere 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Kampanyalarda banka onayı, stok ve BDDK sınırları geçerli.

Nissan Townstar Van L2 + Townstar Van L1 ve Elektrikli | Görsel: Nissan Türkiye

Nissan Townstar Combi EV’de KOBİ’lere özel plan

NISSAN TOWNSTAR COMBI EV'DE FAİZSİZ KREDİ

Townstar Combi EV için KOBİ müşterilere 1,2 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Nissan, bu kampanyayı 1 Ekim'den bir sonraki duyuruya kadar geçerli olarak açıklıyor.

Nissan Townstar Combi EV | Görsel: Nissan Türkiye

Fiat Grande Panda Elektrikli’de 12 aylık kredi seçeneği
05 / 14FİATEKİM 2026

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ'DE 250 BİN TL

Fiat Grande Panda Elektrikli, 1 milyon 584 bin 900 TL'den başlayan fiyatla veya 250 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle satışa sunuluyor. Kredi tercih edildiğinde başlangıç fiyatı seçeneğiyle aynı avantaj birlikte kullanılamıyor.

Fiat Grande Panda Elektrikli | Görsel: Fiat Türkiye

Fiat Doblo Combi’de donanıma göre değişen vade

FİAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS'TA 9 AY VADE

Doblo Combi Premio Plus için 1 milyon TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aylık taksit 111 bin 111,11 TL; kampanya 10 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli.

FİAT DOBLO COMBI EASY VE PREMIO'DA 6 AYLIK PLAN

Doblo Combi'nin Easy ve Premio versiyonlarında 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Aylık ödeme 166 bin 666,67 TL; kredi tahsis ve rehin bedeli ile Marka Kasko ve sigorta şartları toplam maliyeti etkiliyor.

Fiat Doblo Combi Premio Plus + Doblo Combi Easy ve Premio | Görsel: Fiat Türkiye

Fiat Doblo Cargo’da 6 ay vadeli ticari kredi

FİAT DOBLO CARGO'DA 1 MİLYON TL KREDİ

Doblo Cargo modellerinde 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi veriliyor. Kredi kullanmayanlara nakit indirim alternatifi sunulsa da iki seçenek aynı anda uygulanmıyor.

Fiat Doblo Cargo | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Scudo Van’da yüzde 0 faiz avantajı

FİAT SCUDO VAN'DA YÜZDE 0 FAİZ

Scudo Van'da 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var. Aylık taksit 166 bin 666,67 TL olarak hesaplanıyor.

Fiat Scudo Van | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Scudo Combi ailesi için 1 milyon TL kredi

FİAT SCUDO COMBI VE COMBIMIX'TE AYNI FIRSAT

Scudo Combi ve Combimix modellerinde de 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Kampanya 2 Ekim-2 Kasım döneminde, stoklarla sınırlı.

Fiat Scudo Combi ve CombiMix | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Scudo Kamyonet’te 6 aylık faizsiz finansman

FİAT SCUDO KAMYONET'TE 6 AY VADE

Scudo Kamyonet için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Marka Kasko ile kredi koruma veya hayat sigortası şartı ve krediye bağlı ücretler geçerli.

Fiat Scudo Kamyonet | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Ducato Van’da kredi ve nakit indirim seçeneği

FİAT DUCATO VAN'DA 1 MİLYON TL

Ducato Van'da 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kredi yerine peşin alımda 150 bin TL indirim seçeneği bulunuyor.

Fiat Ducato Van | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Ducato Kamyonet’te 1 milyon TL faizsiz plan

FİAT DUCATO KAMYONET'TE FAİZSİZ KREDİ

Ducato Kamyonet'te de 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli plan uygulanıyor. Kampanya 2025 ve 2026 model araçlarda, stok koşuluyla geçerli.

Fiat Ducato Kamyonet | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Ducato Minibüs’te ticari müşterilere özel kampanya

FİAT DUCATO MİNİBÜS'TE 6 AYLIK KREDİ

Ducato Minibüs için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var. Aylık taksit 166 bin 666,67 TL olarak hesaplanıyor.

Fiat Ducato Minibüs | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Fiat Ulysse’de kredi ve nakit indirim alternatifi

FİAT ULYSSE'DE 1 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Ulysse'de 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kredi kullanılmadığında 100 bin TL nakit indirim seçeneği değerlendirilebiliyor.

MÜŞTERİ TİPİNE GÖRE KISA ÖZET
BİREYSEL
Renault ve Dacia
200 bin TL, 6 ay vadeli planlar.
ELEKTRİKLİDE
Fiat Grande Panda ve Citroën Ami
250 bin TL, 12 ay vadeli seçenekler.
TİCARİ VE TÜZEL
Yüksek tutarlı teklifler
Ticari kullanım, vergi levhası veya banka onayı şartı aranabiliyor.

Fiat Ulysse | Görsel: Fiat Professional Türkiye

Citroën Ami’de 12 aya yayılan 250 bin TL kredi
06 / 14CITROËNEKİM 2026

CITROËN AMI'DE 12 AYA YAYILAN KREDİ

Citroën Ami'de 250 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim seçeneği bulunuyor. Modelde müşteri tipine göre ödeme planı değişebiliyor.

CITROËN AMI RIP CURL'DE 250 BİN TL

Ami Rip Curl'de de 250 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kredi yerine 30 bin TL nakit indirim tercih edilebiliyor.

Citroën Ami + Ami Rip Curl | Görsel: Citroën Türkiye

Citroën Berlingo Max’te 750 bin TL ve takas desteği

CITROËN BERLINGO MAX'TE 750 BİN TL

Berlingo Max'te 750 bin TL'ye kadar, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve 50 bin TL ticari takas desteği yer alıyor. Teklif ticari müşteri, stok ve katılımcı bayi şartlarına bağlı.

Citroën Berlingo Max | Görsel: Citroën Türkiye

Citroën Berlingo Van’da 12 aya yayılan 500 bin TL kredi

CITROËN BERLINGO VAN'DA 500 BİN TL

Berlingo Van'da 500 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar katılımcı Citroën yetkili satıcılarında geçerli.

Citroën Berlingo Van | Görsel: Citroën Türkiye

Citroën Jumpy Van için 750 bin TL faizsiz finansman

CITROËN JUMPY VAN'DA 750 BİN TL KREDİ

Jumpy Van için 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kasko, banka onayı ve krediye bağlı ücretler başvuru aşamasında ayrıca hesaplanıyor.

Citroën Jumpy Van | Görsel: Citroën Türkiye

Citroën Jumpy Kamyonet’te 6 ay vadeli 1 milyon TL

CITROËN JUMPY KAMYONET'TE 1 MİLYON TL

Jumpy Kamyonet'te kredi tutarı 1 milyon TL'ye çıkıyor. Ticari müşterilere 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi verilirken kampanyaya ticari takas desteği de eşlik ediyor.

Citroën Jumpy Kamyonet | Görsel: Citroën Türkiye

Citroën Jumper’da model bazında farklı kredi tutarları

CITROËN JUMPER 3,5 TON'DA 750 BİN TL

Jumper'ın 3,5 tonluk 15 metreküplük versiyonunda 750 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor.

CITROËN JUMPER MİNİBÜS'TE 400 BİN TL

Jumper Minibüs'ün 4,2 tonluk 16+1 okul ve personel servisi versiyonunda 400 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor.

Citroën Jumper 3,5 Ton + Jumper Minibüs | Görsel: Citroën Türkiye

Peugeot Rifter Allure’da 500 bin TL faizsiz kredi fırsatı
07 / 14PEUGEOTEKİM 2026

PEUGEOT RIFTER ALLURE'DA 500 BİN TL

Rifter Allure'da 500 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Aylık taksit 83 bin 333,33 TL; teklif 1-31 Ekim arasında hususi müşterilere, marka kasko ve sigorta şartlarıyla uygulanıyor.

Peugeot Rifter Allure | Görsel: Peugeot Türkiye

Peugeot Boxer Van’da ticari müşterilere 1 milyon TL

PEUGEOT BOXER VAN'DA 1 MİLYON TL

Boxer Van'da 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aylık taksit 166 bin 666,67 TL; ticari müşteri, Marka Kasko ve kredi koruma veya kredili hayat sigortası şartları geçerli.

Peugeot Boxer Van | Görsel: Peugeot Türkiye

Peugeot Boxer Minibüs’te 6 ay vadeli faizsiz finansman

PEUGEOT BOXER MİNİBÜS'TE FAİZSİZ FİNANSMAN

Boxer Minibüs'te de 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar stoklarla sınırlı.

Peugeot Boxer Minibüs | Görsel: Peugeot Türkiye

Škoda Enyaq’ta tüzel müşterilere 1 milyon TL kredi
08 / 14ŠKODAEKİM 2026

ŠKODA ENYAQ'TA 1 MİLYON TL

Škoda Enyaq'ta tüzel müşterilere 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli.

Škoda Enyaq | Görsel: Škoda Türkiye

Škoda Enyaq Coupé’de aynı faizsiz finansman fırsatı

ŠKODA ENYAQ COUPÉ'DE AYNI KREDİ

Enyaq Coupé de tüzel müşteriler için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğine sahip. Kamiq ve Fabia'da güncel oran yüzde 0,99 olduğu için bu modeller listeye dahil edilmiyor.

VADELERİ HIZLI KARŞILAŞTIRMA
6 ay
BMW, Nissan, Toyota ve birçok modelde en sık görülen seçenek.
8-10 ay
Mercedes-Benz ticari araçlarda model bazında uygulanıyor.
12 ay
Citroën, Opel ve bazı elektrikli modellerde öne çıkıyor.

Škoda Enyaq Coupé | Görsel: Škoda Türkiye

Mercedes-Benz ticari araçlarda 1 milyon TL finansman
09 / 14MERCEDES-BENZEKİM 2026

MERCEDES-BENZ TİCARİ ARAÇLARDA 1 MİLYON TL

Mercedes-Benz'in ekim finansman kampanyası kurumsal müşterilere yönelik. Vito, Sprinter, EQV, V-Class ve eSprinter modellerinde yüzde 0 faizli kredi tutarı 1 milyon TL olarak açıklanıyor; vadeler modele göre 8 veya 10 ay değişiyor.

MERCEDES-BENZ VITO'DA 8 AY VADE

Vito'da Mercedes-Benz Kasko şartıyla 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Alternatif planda 36 ay vade ve yüzde 2,49 faiz oranı bulunuyor.

Mercedes-Benz Vito | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Mercedes-Benz Sprinter’da 10 aylık faizsiz plan

MERCEDES-BENZ SPRINTER'DA 10 AYLIK PLAN

Sprinter'da kurumsal müşteriler 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor. 36 ay vadeli alternatifin aylık faiz oranı yüzde 2,29.

Mercedes-Benz Sprinter | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Mercedes-Benz EQV ve V-Class’ta kurumsal müşterilere özel plan

MERCEDES-BENZ EQV'DE YÜZDE 0 FAİZ

EQV için kurumsal müşterilere 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor. Teklif Mercedes-Benz Finansman ve kasko şartlarıyla uygulanıyor.

MERCEDES-BENZ V-CLASS'TA 1 MİLYON TL

V-Class modelinde de kurumsal müşterilere 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar devam ediyor.

Mercedes-Benz EQV + V-Class | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Elektrikli eSprinter’da kurumsal müşterilere özel kredi

MERCEDES-BENZ ESPRINTER'DA 10 AY VADE

Elektrikli eSprinter'da 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Bu teklif de kurumsal müşteri, banka ve kampanya şartlarına bağlı.

Mercedes-Benz eSprinter | Görsel: Mercedes-Benz Türkiye

Honda ZR-V’de ticari müşterilere 12 ay vadeli plan
10 / 14HONDAEKİM 2026

HONDA ZR-V'DE 12 AY VADE

Honda ZR-V e:HEV Advance, ticari müşterilere 1 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle sunuluyor. Kampanya 7-31 Ekim 2026 tarihleri arasında, stok ve katılımcı banka şartlarıyla geçerli.

Honda ZR-V | Görsel: Honda Türkiye