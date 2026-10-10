Bununla birlikte yüksek tutarlı finansman seçeneklerinin önemli bir bölümü herkese açık değil. Ticari işletmeler, tüzel kişiler, KOBİ'ler ve vergi levhası bulunan müşteriler bu kampanyalarda öne çıkarken, bireysel müşteriler için en yaygın seçenek 200 bin TL'lik 6 ay vadeli krediler oluyor.

EKİM 2026 · HIZLI ÖZET EN YÜKSEK KREDİ 4,25 milyon TL BMW 320i Sedan BİREYSELDE ÖNE ÇIKAN 200 bin TL Renault ve Dacia · 6 ay EN UZUN VADE 12 ay Birçok ticari ve elektrikli modelde 12 aya varan vade imkanı sunuluyor.

EKİM AYINDA EN YÜKSEK KREDİ TUTARLARI

Ekim listesinin en yüksek tutarlı teklifleri BMW, Volkswagen Ticari Araç, Mercedes-Benz, Nissan, Renault ve Togg'dan geliyor. Ancak bu markaların çoğunda kredi için tüzel müşteri ya da ticari kullanım şartı aranıyor. Bireysel müşterilere açık fırsatlar ise Renault, Dacia, Fiat Grande Panda Elektrikli, Citroën Ami ve bazı Peugeot seçeneklerinde yoğunlaşıyor.