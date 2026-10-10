Faizsiz kredi kapısı açıldı! Ekim 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 14 otomobil markası 86 teklif
Ekim ayında sıfır kilometre araç almak isteyenler için markaların yüzde 0 faizli kredi seçenekleri yeniden şekillendi. BMW 320i Sedan'da 4,25 milyon TL'ye kadar çıkan finansman dikkat çekerken, bazı ticari ve elektrikli modellerde vade 12 aya uzanıyor. Ancak yüksek tutarlı krediler çoğunlukla vergi levhası bulunan müşterilere sunuluyor. Bireysel alıcılar için öne çıkan seçenekler ise daha sınırlı limitlerle devam ediyor.
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