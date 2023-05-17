LİGE verilen aradan sonra Galatasaray, İstanbulspor maçını da kazanarak yoluna devam etmek istedi. Maçın başlahgıcı ve özellikle ilk 30 dakikada durgun ve yorgun bir Galatasaray gördük. Tempoyu hiçbir zaman yükseltemediler ve pozisyon da üretemediler.
Özellikle Oliveria haftalardır çok kötü oynuyor. Üçüncü bölgede bir türlü ceza sahası içzinde ne Mertens vardı ne de Kerem vardı.
Destek veremediler. Belki Galatasaray sezonun en kötü oyununu oynadı. Hem Dubois hem Kazımcan çok kötüydüler. Ne savunmada ne de hücumda etkili değillerdi. Penaltıdan golü bulmaları heç olmazsa skor anlamında Galatasaray'ı öne geçirdi. Ama oyun anlamında bir üstünlük yoktu. Zaniolo'nun oyunu girip atılması çok acemiceydi.
Okan hoca bir an önce takımı toparlamalı.
Belki bu maçı kazandı ama şampiyonluk oyunundan çok uzaklaşmaya başladı.
Tabii ki şu anda iyi oyundan çok sonuç önemli olsa da bu kadar da vurdumduymaz bir oyun olmamalı.
Üçüncü bölgede bir türlü son paslar ve son vuruşlar olmadı.
Icardi'nin 2. golü Galatasaray'ı rahatlattı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engel aşıldı.
Kötü oyun güzel sonuç
LİGE verilen aradan sonra Galatasaray, İstanbulspor maçını da kazanarak yoluna devam etmek istedi. Maçın başlahgıcı ve özellikle ilk 30 dakikada durgun ve yorgun bir Galatasaray gördük. Tempoyu hiçbir zaman yükseltemediler ve pozisyon da üretemediler.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Adım adım şampiyonluğa 09 Mayıs 2023, Salı GALATASARAY evinde Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle puan farkını 5'e çıkarmak için sahadaydı. Özellikle ilk...
- Çok yanlış tercihler! 01 Mayıs 2023, Pazartesi GALATASARAY, aslında maça çok iyi başlamıştı. Rashica'nın pasında Icardi'nin nefis vuruşuyla öne de geçti. Skor...
- Dönüm noktası derbi 24 Nisan 2023, Pazartesi GALATASARAY, sahasında oynadığı maça iyi başladı. Golü de buldu. Ama Muslera ve Nelsson hatalara imza attı. Çıkarken...
- Şampiyonluk oyunu 19 Nisan 2023, Çarşamba GALATASARAY, Alanyaspor deplasmanında zor görünen maçı yine klas ayaklarıyla çözmeyi başardı. Maçın başından sonuna...
- Adım adım şampiyonluğa 15 Nisan 2023, Cumartesi GALATASARAY sahasında oynadığı Kayserispor maçını bileğinin hakkıyla aldı. İlk 15 dakika Kayserispor önde baskıyla...