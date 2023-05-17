Kötü oyun güzel sonuç

LİGE verilen aradan sonra Galatasaray, İstanbulspor maçını da kazanarak yoluna devam etmek istedi. Maçın başlahgıcı ve özellikle ilk 30 dakikada durgun ve yorgun bir Galatasaray gördük. Tempoyu hiçbir zaman yükseltemediler ve pozisyon da üretemediler.

Özellikle Oliveria haftalardır çok kötü oynuyor. Üçüncü bölgede bir türlü ceza sahası içzinde ne Mertens vardı ne de Kerem vardı.

Destek veremediler. Belki Galatasaray sezonun en kötü oyununu oynadı. Hem Dubois hem Kazımcan çok kötüydüler. Ne savunmada ne de hücumda etkili değillerdi. Penaltıdan golü bulmaları heç olmazsa skor anlamında Galatasaray'ı öne geçirdi. Ama oyun anlamında bir üstünlük yoktu. Zaniolo'nun oyunu girip atılması çok acemiceydi.

Okan hoca bir an önce takımı toparlamalı.

Belki bu maçı kazandı ama şampiyonluk oyunundan çok uzaklaşmaya başladı.

Tabii ki şu anda iyi oyundan çok sonuç önemli olsa da bu kadar da vurdumduymaz bir oyun olmamalı.

Üçüncü bölgede bir türlü son paslar ve son vuruşlar olmadı.

Icardi'nin 2. golü Galatasaray'ı rahatlattı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engel aşıldı.