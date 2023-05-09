GALATASARAY evinde Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle puan farkını 5'e çıkarmak için sahadaydı.
Özellikle ilk 20 dakika çok etkili bir Galatasaray vardı. Mertens, Rashica ve Icardi goller aradı. Başakşehir savunmasını aşamadılar. Başakşehir'in de ilk 25 dakika şutu yoktu. Oyun üstünlüğü her bölümde Galatasaray'daydı.
Ama son vuruşlar sıkıntılıydı. Torreira yine müthiş oynadı. İlk yarıdaki performansını çok beğendim. Oliveira ve Rashica biraz durgun göründü.
Oliveira'da 3 haftadır düşüş görüyorum.
Başakşehir kontra pozisyonlarla gelmeyi düşündü. Ama Galatasaray Icardi'nin penaltısıyla golü attı. Bence Icardi'nin pozisyonu da penaltıydı. Adekugbe'nin yerine oynayan Kazımcan ilk yarıda çok iyi oynadı. Sarı-Kırmızılılar, oyun üstünlüğünü skora da yansıttı.
İkinci yarı maça kötü başlayan G.Saray oldu.
Bir türlü üçüncü bölgede üstünlük kuramadılar.
Mauro Icardi bence çok yalnız kaldı. Mertens onu hiç destekleyemedi. Okan Buruk da değişikliklerde biraz geç kaldı. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Oyun ikinci yarı kötü olsa da Galatasaray artık şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz.
"Galatasaray, ikinci yarıda kötü oynadı. Ama önemli olan bu maçı kazanmaktı. Cimbom adım adım şampiyonluğa gidiyor."
Adım adım şampiyonluğa
GALATASARAY evinde Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle puan farkını 5'e çıkarmak için sahadaydı.
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