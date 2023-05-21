Şampiyon belli ikinci kim?

GALATASARAY, Sivas maçında oyundan çok sonuç odaklı bir futbol ortaya koydu. Konuk takım Sivas sadece savunma yapmak için çıkmış. Bütün takım birinci bölgedeydi. Bu yüzden de zaman zaman Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı. Ama bir takımın Icardi gibi golcüsü varsa, maçı çözmek çok daha kolay oluyor. Torreira, sahanın en iyisiydi. Bence Felipe Melo'dan çok daha fazlasını veriyor takıma.

Oliveira'da düşüş var. Ama yine de topun Galatasaray'da olduğu anlarda saklamayı biliyor. Rashica istediği performansı veremedi. Kerem ise gayet iyiydi. Asistini yaptı. Icardi'yi besledi.

Sahanın her bölümünde oyuna ağırlığını koyan Galatasaray rakibine de pozisyon vermiyor. Robin Yalçın'ın atılması gerekiyordu. VAR nasıl atladı? Gerçekten inanılmaz.

Boey, bıraktığı yerden devam ediyor.

Asistini yapmayı bildi. Kazımcan da sırıtmadı. Mertens tecrübeli ama son 1 ayda istediklerini yapamıyor.

Okan Hoca, lider bir oyuncu olduğu için sahada tutuyor.

Genlerinde büyük başarılı olan Galatasaray, artık bu saatten sonra şampiyonluğu bırakmaz. Camia en iyi şekilde bütünleşti. Okan Buruk, oyuncular, yönetim, taraftar üstüne düşeni yaptı.

Şampiyon belli, ikinci kim?



"Galatasaray'ın genlerinde büyük başarılar var. Bir sürpriz olmaz. Galatasaray bu ligin şampiyonu. Peki ligin ikincisi kim?"