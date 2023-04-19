Şampiyonluk oyunu

GALATASARAY, Alanyaspor deplasmanında zor görünen maçı yine klas ayaklarıyla çözmeyi başardı.

Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü ve topa sahip olma oranı Galatasaray'daydı.

Mertens ile Icardi yine klasını gösterdi. İlk yarıda Boey biraz aksasa da daha sonra toparladı.

Icardi'nin hafif sakatlığı olduğu için Okan Buruk riske girmedi ve doğru bir karar verdi. Eleştirilen Adekugbe geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Orta sahada Torreira ve Oliveira çok koştu ve mücadele etti. Fenerbahçeliler puan kaybı beklese de Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu oyun şampiyonluk oyunu. Okan Buruk, Karagümrük maçını düşünerek çok doğru değişiklikler yaptı. Buruk elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanıyor.

Bu da fark yaratıyor.

Abdülkerim ve Nelsson yine bildiğimiz gibiydi.

Abdülkerim savunmanın yanı sıra skora da katkı veriyor. Bu çok önemli bir özellik. Zor görünen Alanyaspor deplasmanı Galatasaray için kolay oldu. Bunu kolaylaştıran Okan Buruk ve oyunculardı.

Galatasaray, her hafta Fenerbahçe'nin psikolojisini bozmaya devam ediyor.



"Galatasaray her hafta galip gelerek ezeli rakibi Fenerbahçe'nin psikolojisini bozmaya ve şampiyonluğa doğru koşmayı sürdürüyor"