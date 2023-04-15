Adım adım şampiyonluğa

GALATASARAY sahasında oynadığı Kayserispor maçını bileğinin hakkıyla aldı. İlk 15 dakika Kayserispor önde baskıyla Galatasaray'a pozisyon vermese de Cimbom, hızlı hücumda Icardi ile golü buldu.

Türkiye'de en iyi hızlı hücumu yapan Galatasaray. Bunu da attığı golle gösterdi. Rashica yine formunun zirvesinde. Kerem de şova devam etti. Hem attı hem de asist yaptı. Galatasaray, saha dışı olaylardan arınmış ve şampiyonluğa odaklanmış bir takım görüntüsünde. Mauro Icardi şov yaparak kendine geldi.

Derbi maçlara da Arjantinli golcü kendini hazırlıyor. Dünkü maçta coşku ve istek mükemmeldi.

Kayserispor ligin iyi takımlarından biri ama Galatasaray maçı forse etti ve rahat bir galibiyet aldı. Cimbom'un bu galibiyetinin ardından futbol dışındaki algılar devam edecek.

Sezon sonuna kadar bu sürecek gibi görünüyor.

Rakiplerinden önce oynayarak da psikolojik üstünlük kurdular.

Mertens de fena oynamadı. Bu takımın en iyi oyuncularından birisi durumunda. Okan Buruk ile uzun vadeli planın da ne kadar doğru olduğunu gördük. G.Saray, taraftarının da desteğiyle adım adım şampiyonluğa gidiyor.

"Saha dışı algılar sezon sonuna kadar sürecek. Ama Galatasaray rakiplerine karşı psikolojik bir üstünlüğü sağlamış durumda "