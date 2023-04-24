GALATASARAY, sahasında oynadığı maça iyi başladı.
Golü de buldu. Ama Muslera ve Nelsson hatalara imza attı. Çıkarken toplar kaptırıldı.
Zaniolo inanılmaz pozisyonlar harcadı. Hücum yönünden Galatasaray ilk yarıda iyi olsa da takım savunması açısından problemler vardı. Rakip organize bir gol atmadı. Cimbom rakibe ikramda bulundu. Oliveira ile ikinci golü atan Galatasaray soyunma odasına umutlu gitti. Bu maç Icardi'yi istiyordu. Okan Buruk da mücadelenin ikinci yarısında onu yaptı. Ama Icardi'nin yaptığı iş değil! Şampiyonluğa giderken ve 3-2 gerideyken panenka vuruşu denemek olacak iş değil! Oyunun her bölümünde hakim olan Galatasaray, taraftarının desteği ve baskısıyla skoru dengeledi.
Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçta puan kaybı yaşandı.
Ligin en az gol yiyen takımı hele bir de şampiyonluğa giderken böyle basit goller yememeli. Okan Buruk, maçta bence gerekli dokunuşları yaptı.
Son vuruşlarda sıkıntılar vardı.
Derbi maç Galatasaray için dönüm noktası olacak. Icardi tam düzelmiş görünmüyor. Konsantrasyonu da iyi değildi. G.Saray halen avantajlı. Ancak; Beşiktaş derbisini mutlaka kazanmalı.
"Galatasaray, şampiyonluğa giderken böyle basit goller yememeli. Kaybedilen çok şey yok ama derbi maç kazanılmalı"
Dönüm noktası derbi
GALATASARAY, sahasında oynadığı maça iyi başladı.
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