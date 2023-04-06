G.Saray’ı kupada istemediler!

GALATASARAY'da Okan Buruk Zaniolo, Kaan Ayhan, Kazımcan ve Midtsjö gibi isimlerin hazır hale gelmesi için belki de rotasyon yaptı ancak takımın omurgası bozulduğu için kötü bir sonuç elde edildi. Çok basit goller yemek Galatasaray savunmasına yakışmadı.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de 1 maçta hiç 3 gol yememişti. Kuşkusuz burada Nelsson'un oynamaması büyük rol aldı. Zaniolo'nun istekli ama hazır olmadığını gördük. Kaan ile Abdülkerim'in yan yana defoları ortaya çıkıyor. Kazımcan'ın daha çok tecrübelenmesi lazım.

Mertens de sakatlık öncesindeki performansından oldukça uzak.

Dün Icardi ve Torreira haricinde çok isteyen oyuncu görmedim.



VAR NEREYE GİTTİ?

Hakemlerin ligde olduğu gibi kupada da Galatasaray'ı doğradığını gördük.

Verilmeyen net 2 penaltısı var Galatasaray'ın.

Süper Lig'de açık ara yapan takımı belli ki Ziraat Türkiye Kupası'nda tutmak istemediler. Bu maç Galatasaray'ın ligdeki performansına olumlu yansır çünkü hata yaptığınızda bedeli ağır oluyor. Hakemler zaten Galatasaray'ın hakkını yiyor, rakipler de öne geçince tam kapanıyor.



"Ligde olduğu gibi kupada da Galatasaray'ı doğradılar. Verilmeyen 2 net penaltı var. Belli ki Galatasaray'ı bu kupada istemediler."