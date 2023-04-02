GALATASARAY, mutlaka kazanması gereken bir maça çıktı. Adana Demir etkili bir takım. Özellikle üçüncü bölgede top Galatasaray'da görünse de son paslarda ve son vuruşlarda sıkıntı vardı. Gol umudu Icardi çok durgun ve hareketsiz göründü. Oyun üstünlüğü Galatasaray'da görünse de net pozisyon bulan taraf konuk Adana Demirspor oldu. Özellikle Galatasaray'da bir panik havası göründü. Bir an önce gol bulmak istediler. Bu da pas hatalarını beraberinde getirdi. İlk yarıda Emre Akbaba'nın pozisyonu yüzde yüz kırmızı kartlık bir pozisyondu.
VAR hakemi Bahattin Şimşek uyarmadı bile! İkinci yarıya Galatasaray biraz daha etkili başladı. Ancak; Sarı-Kırmızılılar bir türlü aradığı golü bulamadı.
Adekugbe savunma anlamında belki iyi ama hücum açısından yetersiz göründü.
Kerem ile birlikte anlaşamadılar.
Kerem de dün sahanın etkisiz isimlerindne biri olarak dikkati çekti. Zaniolo ile birlikte Okan Buruk bir hamle yaptı.
Maçı çevirmek istedi. Adana Demirspor maçında Galatasaray iyi bir izlenim vermedi. Cimbom, kötü oynasa da kazanmayı başardı.
Bu da büyük takımların en önemli reflekslerinden biridir.
"G.Saray kötü oynadığı bir maçı kazanmayı başardı. Büyük takımlar, bazen kötü oynayarak da kazanırlar. Bu çok önemli bir reflekstir"
Büyük takım refleksi
GALATASARAY, mutlaka kazanması gereken bir maça çıktı. Adana Demir etkili bir takım. Özellikle üçüncü bölgede top Galatasaray'da görünse de son paslarda ve son vuruşlarda sıkıntı vardı. Gol umudu Icardi çok durgun ve hareketsiz göründü. Oyun üstünlüğü Galatasaray'da görünse de net pozisyon bulan taraf konuk Adana Demirspor oldu. Özellikle Galatasaray'da bir panik havası göründü. Bir an önce gol bulmak istediler. Bu da pas hatalarını beraberinde getirdi. İlk yarıda Emre Akbaba'nın pozisyonu yüzde yüz kırmızı kartlık bir pozisyondu.
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