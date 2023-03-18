SERİYİ devam ettirmek isteyen Galatasaray'da hedef 15'te 15 yapmaktı.
Zaniolo ve Torreira'nın 11'de oynamasını bekliyordum. Onların yerine Berkan'la Rashica forma giydi. Maçın ilk yarısında Galatasaray etkili bir oyun ortaya koyamadı. Özellikle Icardi gününde değildi. Haftalardır iyi onayan Abdülkerim dün kötü günündeydi. Takım bir türlü istediği tempoyu yakalayamadı.
Kötü oynadığı bölümde Rashica ile golü buldu. Ancak Galatasaray bir türlü maçı alacak görüntüyü vermedi. Özellikle 60. dakikada Torreira'yı oyuna alması gerekiyordu ama yapmadı Okan hoca.
Sonunda da golü yedi. İkinci yarıda İcardi ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi Galatasaray.
Zaniolo oyuna girdikten sonra kalitesini gösterdi ama aranan gol bir türlü gelmedi.
Sonunda Konya galibiyet golünü buldu.
G.Saray, seriyi devam ettirmek istedi ama uzun bir aradan sonra maç kaybetti. Galatasaray, son vuruşlarda becereksizdi. Bunun neticesinde de 14 maç sonra ligde 3 puan alamadı ve yenilgiyle tanıştı.
Elbette bir takımın formsuz dönemi de olacaktır. Okan hoca ve öğrencileri, bu maçı tekrar izleyip nerede hata yaptıklarını masaya yatırmalılar.
"Galatasaray bir türlü maçı alacak görüntüyü vermedi. Galatasaray, son vuruşlarda becereksizdi. Önemli bir kayıp yaşadı."
Galatasaray’da seri sonu
SERİYİ devam ettirmek isteyen Galatasaray'da hedef 15'te 15 yapmaktı.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Rekorların takımı; 14! 12 Mart 2023, Pazar GALATASARAY uzun bir aradan sonra taraftarıyla bir araya geldi. Maçın ilk bölümünde tempo, coşku ve konsantrasyonda...
- G.Saraylı çok mutlu 22 Şubat 2023, Çarşamba GALATASARAY müthiş transferlere imza attı. Özellikle Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi flaş hamlelerle zaten önde olduğu...
- Psikoloji bozan galibiyet 06 Şubat 2023, Pazartesi GALATASARAY evinde çok kritik bir galibiyet aldı. Soğuk bir akşamda Galatasaray taraftarı stadı ısıtmak için doldurdu....
- Rekor takım G.Saray 02 Şubat 2023, Perşembe GALATASARAY bu hafta Ümraniye maçında çok zorlandı. Başlangıç ve son paslarda problemler vardı. Emre Taşdemir'in...
- G.Saray seriye bağladı 22 Ocak 2023, Pazar G.SARAY seriyi devam ettirmek istiyordu. Ön alan baskısıyla başlayan Galatasaray, karşısında dirençli bir Antalyaspor...