Galatasaray’da seri sonu

SERİYİ devam ettirmek isteyen Galatasaray'da hedef 15'te 15 yapmaktı.

Zaniolo ve Torreira'nın 11'de oynamasını bekliyordum. Onların yerine Berkan'la Rashica forma giydi. Maçın ilk yarısında Galatasaray etkili bir oyun ortaya koyamadı. Özellikle Icardi gününde değildi. Haftalardır iyi onayan Abdülkerim dün kötü günündeydi. Takım bir türlü istediği tempoyu yakalayamadı.

Kötü oynadığı bölümde Rashica ile golü buldu. Ancak Galatasaray bir türlü maçı alacak görüntüyü vermedi. Özellikle 60. dakikada Torreira'yı oyuna alması gerekiyordu ama yapmadı Okan hoca.

Sonunda da golü yedi. İkinci yarıda İcardi ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi Galatasaray.

Zaniolo oyuna girdikten sonra kalitesini gösterdi ama aranan gol bir türlü gelmedi.

Sonunda Konya galibiyet golünü buldu.

G.Saray, seriyi devam ettirmek istedi ama uzun bir aradan sonra maç kaybetti. Galatasaray, son vuruşlarda becereksizdi. Bunun neticesinde de 14 maç sonra ligde 3 puan alamadı ve yenilgiyle tanıştı.

Elbette bir takımın formsuz dönemi de olacaktır. Okan hoca ve öğrencileri, bu maçı tekrar izleyip nerede hata yaptıklarını masaya yatırmalılar.



"Galatasaray bir türlü maçı alacak görüntüyü vermedi. Galatasaray, son vuruşlarda becereksizdi. Önemli bir kayıp yaşadı."