GALATASARAY müthiş transferlere imza attı.
Özellikle Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi flaş hamlelerle zaten önde olduğu lig yarışında rakiplerine psikolojik anlamda üstünlük kurdu. Bu transferleri fırsat transferi olarak görüyorum. Galatasaray taraftarı gelen yıldızlardan dolayı çok mutlu. Ancak mutlu oldukları asıl konu ise potansiyeli yüksek yıldızların kadroya katılması.
Galatasaray'da şu anda 4 oyuncuya transfer teklifi var.
Bu da transfer yapılanmasının aslında ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Galatasaray gelecek sezon için önemli bir gelir elde edebilir. Galatasaray Erden Timur ile birlikte önemli transfer hamleleri yaptı.
DOĞRU PLANLAMA
Doğru isimler doğru planlamayla kadroya katılıyor. Lig yarışına geçecek olursak... Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e bir ara verildi. Takım performansında az da olsa bir düşüş olabilir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki kadro kalitesi de arttı. Şampiyonluğun en büyük favorisi Galatasaray... Lider Galatasaray, en yakın ezeli rakibinin 9 puan önünde. Bu avantajı sezon sonuna kadar iyi kullanacaklarını düşünüyorum.
Genişleyen kadro ve kalite bize bunu vaat ediyor.
G.Saraylı çok mutlu
GALATASARAY müthiş transferlere imza attı.
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