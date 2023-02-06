Psikoloji bozan galibiyet
Galatasaray maça mağlup başladı! Daha sonra oyuna ortak olmak için Sarı-Kırmızılılar 15 dakika bekledi. Sonra dengeyi kurdular. Maça kötü başlayan Mertens ile ev sahibi takım beraberliği sağladı. İlk yarıda Galatasaray oyun olarak istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadı. Barış Alper çok acemice toplar kaybetti ve son vuruşlarda etkisizdi.
Icardi'ye ceza sahasında bir defa top değdi ve asistini yaptı. İkinci yarı çok daha farklı bir Galatasaray vardı. Yunus ve Berkan'ın girmesiyle oyuna ciddi şekilde hakim oldular.
Üst üste yakaladığı pozisyonlar sonrasında da Icardi'nin golü geldi. Galatasaray, bütün Türkiye'ye gol atacağı hissini veriyor. Bu çok önemli.
12'de 12 yaparak yoluna devam eden Galatasaray şampiyonluk yolunda güçlü bir duruş ortaya koydu. Okan Buruk, kötü başlasa da daha sonra toparladı ve fark yarattı. Trabzonspor karşısında alınan 3 puan rakiplerin de psikolojisini bozabilir.
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