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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 12 Mart 2023, Pazar

Rekorların takımı; 14!

GALATASARAY uzun bir aradan sonra taraftarıyla bir araya geldi. Maçın ilk bölümünde tempo, coşku ve konsantrasyonda eksikler vardı. Kerem ve Yunus istediği oyunu bir türlü oynayamadı.
Özellikle Yunus hiç etkili olamadı.
Okan Buruk'un Mata ile başlaması beni şaşırttı. Galatasaray diğer maçlara göre taraftar da suskun olduğu için çok pozisyon üretemedi. İlk yarının son bölümlerinde 1-2 pozisyon vardı.
Onları da başarılı sonlandıramadı.
İkinci yarı Okan hoca hatasından döndü. Mata sakatlandı ve çıktı. Yunus'u da oyundan alarak yıldız isim Nicolo Zaniolo'yu oyuna soktu. Zaniolo da hemen gol atarak karşılığını verdi. Golden sonra Galatasaray, Barış, Icardi gibi isimlerle pozisyonlar buldu. Aradan önceki temposunu yakaladı. Torreira çıkana kadar çok iyi mücadele etti. Selçuk İnan ilk yarıda Galatasaray'ı iyi durdurdu, kilitledi.
Bu açıdan Galatasaray zorlandı. Bu tip maçlarda kazanmak önemlidir. Galatasaray rekor kırmayı başardı ve 14'te 14 yaptı.
Okan Buruk'un bunda payı çok büyük. Fenerbahçe haftayı bay geçecek. Galatasaray'ı artık durdurmak çok kolay olmayacak.
MAÇIN YILDIZI: Zaniolo

Mata ile başlaması sürprizdi
Başarıda Buruk'un payı çok

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Rekorların takımı; 14!
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