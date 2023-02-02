GALATASARAY bu hafta Ümraniye maçında çok zorlandı. Başlangıç ve son paslarda problemler vardı.
Emre Taşdemir'in tarafından Geraldo çok etkili oynadı. Zaten golü de o bölgeden yedi Cimbom.
Galatasaray daha sonra oyunu dengelemeye çalıştı. Mertens bu maçta etkisizdi. Özellikle ilk yarıda Muslera inanılmaz kurtarışlar yaptı ve takımını ayakta tuttu. Emre Taşdemir'in sebep olduğu pozisyonlar Galatasaray'ı zora soktu. İkinci yarıda ise Dubois oyuna girdi ve bu doğru bir hamleydi. Kenardan gelen oyuncuların katkısı önemliydi.
Torreira inanılmaz oynadı. Bu maçın yıldızı oldu diyebilirim. Mauro Icardi de yine golcülüğünü gösterdi. Ligin en iyi golcüsü bana gör Mauro Icardi.
Golleriyle takımı sırtlamayı biliyor. Bu maçta taraftarla tribün birleşti. Okan Buruk, Galatasaray'da çok iyi işler yapıyor. Cimbom'da rekorlarlar kırmaya devam edecek gibi görünüyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray bence avantajlı. Şu anda şampiyon diyemeyiz ama önemli adımlar atıldı. Galatasaray'ın zorlandığı bir maçı kazanması önemliydi.
Her maç bundan sonra daha da zorlu olacak. Çünkü herkes Cimbom'u yenmek isteyecek.
Torreira maçın yıldızıydı
Buruk rekorlar kıracak
Rekor takım G.Saray
GALATASARAY bu hafta Ümraniye maçında çok zorlandı. Başlangıç ve son paslarda problemler vardı.
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