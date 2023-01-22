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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 22 Ocak 2023, Pazar

G.Saray seriye bağladı

G.SARAY seriyi devam ettirmek istiyordu. Ön alan baskısıyla başlayan Galatasaray, karşısında dirençli bir Antalyaspor gördü. Nuri Şahin alan vermemek adına zaman zaman önde basarak Galatasaray'lı oyunculara yakın oynamaya çalıştırdı takımını.
Antalyaspor kalecisi Leite inanılmaz 2 gol kurtardı yoksa Galatasaray çok etkili gözükmediği ilk yarıda içeriye 2-0 önde girerdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Icardi yine sahnede... Tam zamında golü atarak tanımını öne geçirdi. Galatasaray baskısını artırdı ikinci yarı ama duran toptan golü yedi ama arkasında 2. golü bularak tekrar üstünlük kurdu. Oyun üstünlüğü Galatasaray geçmişti ve üst üste posizyonlar bulmaya başladı. Torierra çift ciğerli gibiydi. Saha da basmadık yer bırakmadı.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında çok kritik bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe'nin önünde maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

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