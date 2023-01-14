G.Saray doludizgin

GALATASARAY, derbi sonrası seriye devam etmek istiyordu. Maça ön alan baskısıyla başlayan Galatasaray sağlı sollu ataklarla posizyonlara girmeye başladı.

Kerem Aktürkoğlu perdeyi açtı ve sahada oyun olarak iyi gözükmeyen Mata 2 gol atarak ilk yarıya damgasını vurdu. 2. yarı maç tek kaleye döndü, inanılmaz fırsatlar, posizyonlar, taraftar Icardi'nin atmasını beklerken sonradan oyuna giren Gomis attı golü. Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray adeta şov yaptı, psikolojik üsütünlüğü ele aldı.

Galatasaray müthiş oynadığı bir lig maçını da kazanmayı başardı. Hatayspor'u adeta sürklase etti. Okan Buruk'u bir kez daha tebrik etmek gerekiyor.

ÇOK ÖNEMLİ AVANTAJ

Fenerbahçe galibiyeti ile müthiş bir moral kazanan Galatasaray, taraftarını bir kez daha sevindirmeyi başardı. Galatasaray her geçen hafta lige daha da fazla ağırlığını koyuyor. Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin tam 7 puan önüne geçti. Önemli bir avantaj. Üstelik fikstür avantajı da Galatasaray'ın elinde. Daha oynanmamış 18 maç var ama Galatasaray çok önemli bir avantajı eline geçirdi. Son 8 haftada 3 gol ortalaması ile oynayan Sarı- Kırmızılı takımda şu anda her şey yolunda ilerliyor.