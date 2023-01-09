KADIKÖY'DEKİ dev maça lider olarak giden Galatasaray, favori olarak gösterilen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir ilk 45 dakika oynadı. Kaçan pozisyonlar ve Oliveira'nın attığı gol, hem oyun hem de skor üstünlüğünü derbide Galatasaray'ın eline geçmesini sağladı.
Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket bence kırmızı kartlık bir pozisyondu. Ayrıca maçın ilk 45 dakikalık bölümünde derbinin hakemi Halil Umut Meler, 2 tane boş sarı kart verdi Galatasaray'a...
Zaten bunlardan birinde de yıldız oyuncu Dries Mertens cezalı duruma düşmüş oldu. Galatasaray ikinci yarıda dikkatli bir başlangıç yaptı. 90 dakika boyunca Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan her top pozisyon oldu. Galatasaray ezeli rakibini 3-0 yendi ama bu maç daha farklı da bitebilirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.
Diğer rakiplerine de psikolojik mesaj verdi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kurt hoca Jorge Jesus'a da önemli bir taktik üstünlük kurmuş oldu. Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan kazandı.
G.Saray ilk yarı inanılmazdı
Jesus'a üstünlük kurdu
Galibiyetten çok fazlası!
KADIKÖY'DEKİ dev maça lider olarak giden Galatasaray, favori olarak gösterilen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir ilk 45 dakika oynadı. Kaçan pozisyonlar ve Oliveira'nın attığı gol, hem oyun hem de skor üstünlüğünü derbide Galatasaray'ın eline geçmesini sağladı.
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