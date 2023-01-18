GALATASARAY'IN Hatayspor maçı 11'ine göre Alanya maçında 9 değişikliği vardı. Hatta sol bekte oynayan Dubois sağ beke geçti ve 10 mevkideki isim değişti. Sarı-Kırmızılılar maça tutuk başladı. Alanyaspor'un maçın başındaki planı iyiydi; önde presle giren Turuncu-Yeşilliler rakip savunmayı hataya zorladı. Alanyasporlular maçın başında 3 net gol fırsatını harcayınca, Sarı-Kırmızılılar cezayı kesti. Nelsson güzel bir kafa vuruşuyla fileleri sarsarken, Mertens'in ortası da tam isabetti. Mertens, kendi çaldığı topu laubali bir şekilde kaleye vurunca ikinci golü kaçırdı ama Belçikalı daha zorunu atarak gönülleri aldı.
Galatasaray'ın ligde yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisi, tüm rakiplerin üzerinde psikolojik bir baskı yarattı. Fakat Galatasaraylı oyuncuların bu durumu ciddiyetleriyle korumaları gerekiyor.
G.Saray dün maçın başında 2-0 geri de düşebilirdi.
İkinci yarıda da 2-1 olduktan sonra tur sıkıntıya düştü.
Galatasaray takımında zaman zaman konsantrasyon sorunu oluyor. Şu ana kadar büyük kriz yaşanmadı ama takım ciddiyetten kopmamalı...
Kadroda 9 değil 10 değişiklik vardı
Zaman zaman düşüyorlar
Ciddiyetten kopmamalı
GALATASARAY'IN Hatayspor maçı 11'ine göre Alanya maçında 9 değişikliği vardı. Hatta sol bekte oynayan Dubois sağ beke geçti ve 10 mevkideki isim değişti. Sarı-Kırmızılılar maça tutuk başladı. Alanyaspor'un maçın başındaki planı iyiydi; önde presle giren Turuncu-Yeşilliler rakip savunmayı hataya zorladı. Alanyasporlular maçın başında 3 net gol fırsatını harcayınca, Sarı-Kırmızılılar cezayı kesti. Nelsson güzel bir kafa vuruşuyla fileleri sarsarken, Mertens'in ortası da tam isabetti. Mertens, kendi çaldığı topu laubali bir şekilde kaleye vurunca ikinci golü kaçırdı ama Belçikalı daha zorunu atarak gönülleri aldı.
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