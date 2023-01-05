Maçları erken koparmalı
Mertens son haftalarda gerçekten çok formda ve takımını maestro gibi yönetiyor.
Gomis'in goller atmayı sürdürmesi alkışlık... Yorulduğu için yerine Seferovic girmeli ancak İsviçreli güven vermiyor. Galatasaray maçı bir türlü koparamadı.
Okan Buruk hamleler yaptı ancak fark artmadı. Derbi maçı çok gergin geçecektir. İki takımın da maçı kaybetmek istemeyeceğini ve beraberliğin ön plana çıkacağını düşünüyorum.
Eksik oyuncuların akıbeti çok önemli.
Galatasaray tam kadro çıkarsa 3 puana uzanacak güce sahip olur.
Mertens maestro gibi yönetti
Derbide 1 puan da işe yarar
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