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Evren Turhan Evren Turhan
  • 05 Ocak 2023, Perşembe

Maçları erken koparmalı

GERGİN geçen bir haftadan sonra derbi öncesi çok kritik bir maça çıktı Galatasaray. Galatasaray'da çok fazla eksik vardı. Emre Kılınç'ın asistiyle Taylan'ın golü şok etkisi yarattı ancak Sarı-Kırmızılılar bunu çabuk atlattı. Sağ kanattan Rashica'nın nefis ortasına Barış Alper güzel bir kafa vuruşu yaptı. Barış bunları yapan bir oyuncu ve kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
Mertens son haftalarda gerçekten çok formda ve takımını maestro gibi yönetiyor.
Gomis'in goller atmayı sürdürmesi alkışlık... Yorulduğu için yerine Seferovic girmeli ancak İsviçreli güven vermiyor. Galatasaray maçı bir türlü koparamadı.
Okan Buruk hamleler yaptı ancak fark artmadı. Derbi maçı çok gergin geçecektir. İki takımın da maçı kaybetmek istemeyeceğini ve beraberliğin ön plana çıkacağını düşünüyorum.
Eksik oyuncuların akıbeti çok önemli.
Galatasaray tam kadro çıkarsa 3 puana uzanacak güce sahip olur.

Mertens maestro gibi yönetti
Derbide 1 puan da işe yarar

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