Liderliğe devam

Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına sahanın kötü oluşu faktörünü katmamıştı belki ama ona rağmen ilk yarı da çok iyi bir Galatasaray vardı. Dries Mertens bu maçta klasını gösterdi, Sacha Boey ve Berkan'ın golde katkısı büyüktü. 3. bölgede kaptığı toplarla çok etkili oldu Galatasaray...

Kerem Aktürkoğlu ve Rashica biraz daha becerikli olsa ilk yarı Cimbom içeri çok daha farklı bir skorla girebilirdi. Maçta ikinci yarıya Galatasaray çok kötü başladı. Bafetimbi Gomis yorulunca ileri çıkamadı Galatasaray.

Kerem ve Rashica hiç varlık göstermediler.

Aynı zamanda dönen topların hepsini Rıza Çalımbay yönetimindeki ev sahibi Sivasspor aldı...

Skor farklı olabilirdi



İPTALİ KİMSE ANLAMADI

Çok konuşulan bir konu var.

Sivasspor'un golü niye iptal oldu?

Kimse bunu anlayamadı.

Okan Buruk ikinci yarıda Barış Alper'i aldı oyuna ve o da golünü attı.

Genç futbolcu, hocasının ve takımı Galatasaray'ın yüzünü attığı kritik gol ile güldürdü. Bu rezil zeminde çok önemli bir galibiyet oldu. Bu mücadelede bana göre maçın adamı Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, en kötü oynayan isim ise Ahmed Musa oldu.



Maçın adamı Barış