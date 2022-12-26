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Evren Turhan Evren Turhan
  • 26 Aralık 2022, Pazartesi

G.Saray’ın zirve keyfi

GALATASARAY lider olmak için NEF Stadı'nda ligin zayıf ekibi İstanbulspor maçına favori çıktı. Maçın 10. dakikasından sonra maça ağırlığını koyan Galatasaray, Gomis'le 2 gol buldu ve inanılmaz goller kaçtı, 2 direkten ve atılan şutlar 9 korner kullandı ve 4 yıl aradan sonra bir maçta 2 tane duran toptan gol attılar ilk yarıda.
Herşey çok iyi gidiyordu Galatasaray için...
İkinci yarıda da oyun üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi.

83. DAKİKA VE SONRASI
Ta ki 83. dakikaya kadar...
İstanbulspor, 83. dakikada Mehmet Yeşil'in attığı golle bir anda cesaretlendi. Buna Galatasaraylı oyuncular da çanak tuttu. Gereği olmayan bir sters oluştu... Maçın son dakikalır adeta gerilim filmi gibiydi.
Sarı-Kırmızılılar son dörece kritik olan bir maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Haftayı lider tamamlamak oyunculara da özgüven getirecektir. Okan hoca her geçen hafta takımı daha da geliştiriyor. Bu takım daha da iyi futbol oynayacaktır.
G.Saray ağırlığını koydu
Daha da iyi duruma gelecektir

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