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Evren Turhan Evren Turhan
  • 13 Kasım 2022, Pazar

Büyük patlama!

GALATASARAY zorlu Başakşehir maçını kazanıp Dünya Kupası arasına öz güvenli ve moralli girmek istiyordu... Maça 2 takım da çok kontrollü başladı.
Galatasaray ön alan baskısını daha kompakt yaptığı anlarda golleri daha rahat buldu ve ilk yarıda ligin en rahat maçını oynadı. Özellikle Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Torreira ve Oliviera iyi işler yaptı..
Icardi her geçen gün üstüne koyarak gidiyor, Galatasaray ilk defa sahanın her bölümünde doğru oynadı ve rakibine pozisyon vermedi.
ARAYA MORALLİ GİRDİ
İkinci yarı Galatasaray şov devam etti ve 4 gol daha attılar.
Sonunda birine patlayacaktı Galatasaray o takım Başakşehir oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçına takımı çok iyi hazırlamış onu tebrik etmemiz gerekiyor.
Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girdi. 1.5 aylık arada takımın daha da iyi duruma geleceğini düşünüyorum...
Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu dün 7 gollü galibiyetle futbolseverlere gösterdi.

90 dakika boyunca doğru oynadı
Okan hoca çok iyi hazırladı

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