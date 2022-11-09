Son vuruş kısmetsizliği

GALATASARAY'IN Ofspor maçının, bir önceki turdaki Kastamonuspor karşılaşmasındaki gibi olmasını bekliyordum.

Zaten sarı-kırmızılılar beklendiği gibi rakibine büyük üstünlük kurdu. Ancak hem Seferovic hem de Gomis son vuruşlarda çok beceriksizdi. İki futbolcunun da golü çok istediği vücut dilinden belli oluyordu ancak goller kaçtıkça gerildiklerini gördük. Ofspor'un attığı gol muazzamdı.

Neyse ki Seferovic dengeyi getiren golü attı. 5-6 olacak ilk yarı zar zor 1-1 bitti.



OFSPOR'U KUTLARIM

Galatasaray, yüklendikçe Ofspor adeta etten duvar ördü.

3. Lig ekibi yüzde 100'ünü vererek savunmayı başarıyla kapattı. Karadeniz temsilcisi 1 gol sıkıştırsaydı belki de maçı kazanabilirdi ancak Berkan Kutlu çok kritik bir anda topu filelere yolladı.

Sarı-kırmızılı ekip çok rahat kazanmasını beklediğimiz maçı güçlükle galip bitirdi. Gözler Başakşehir maçına döndü.



Gol kaçırdıkça ikisi de gerildi



Ofspor 1 gol atsa maçı kazanabilirdi