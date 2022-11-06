HER iki takımın da kazanması gereken, beraberliğin ne Galatasaray'a ne de Beşiktaş'a pek de yaramayacağı bir derbi maçı izledik. Beşiktaş derbiye daha canlı başlayan taraf olsa da Galatasaray'ın usta ayakları skoru değiştiren isim oldu. Icardi'nin attığı golde Barış Alper Yılmaz'ın asisti en az gol kadar önemli ve değerliydi.
Bu kafayla forvetin önüne top indirme girişimlerini Galatasaray'da aslında maç boyunca gördük.
ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER
Oyunun ivmesi Galatasaray'ın eline geçtiğinde Beşiktaş'ın skoru eşitlemesi derbinin ilginç notlarından birisi oldu. Galatasaray defansında adam paylaşma hatasını Cenk Tosun usta bir vole ile cezalandırdı. İlk yarıya iyi başlayan Beşiktaş, 2. yarıya da iyi başladı. Ancak gol yine Galatasaray'dan geldi.
Oliveira'nın ortasında Icardi'nin kafa vuruşu gerçek bir usta işi idi. Bu ustalık sonraki pozisyonlarda görülmedi, direkler dövüldü. Yine de Icardi'nin gecesinde Galatasaray çok önemli bir zafere imza attı.
Icardi'den usta işi goller
Adam paylaşımı daha iyi yapılmalı
Icardi’nin gecesi
HER iki takımın da kazanması gereken, beraberliğin ne Galatasaray'a ne de Beşiktaş'a pek de yaramayacağı bir derbi maçı izledik. Beşiktaş derbiye daha canlı başlayan taraf olsa da Galatasaray'ın usta ayakları skoru değiştiren isim oldu. Icardi'nin attığı golde Barış Alper Yılmaz'ın asisti en az gol kadar önemli ve değerliydi.
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