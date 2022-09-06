Cimbom çok istedi

G.SARAY, transferin hareketli olduğu son günlerde, Gaziantepspor karşısına çıktı.

Galatasaray maça iyi başlayamadı.

3. bölgede bir türlü sonuca gidemiyor, önde baskılı ama sonuçlandırma da ciddi sıkıntılar vardı. Abdülkerim'in atılması tam bir fiyasko idi... Bu kadar basit bir durumda oyuncu atılmaz. 10 kişi kalan Galatasaray bütün riskleri aldı. Posizyon da buldu, ama gol gelmedi. 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray herşeyini oyuna veriyordu...

Seferoviç ve Barış Alper oyuna girdi. Oyun olarak ciddi riskler aldı Okan hoca...

Pozisyon da buldu ama gol gelmedi.

10 kişi kalmasına rağmen müthiş mücadele eden Galatasaray, son dakikada yakaladığı pozisyonda golü buldu. Galatasaray kötü hakem yönetimi ve 10 kişi oynamasına rağmen 3 puanı adeta söktü aldı. Şampiyonluğa oynayan takımların böylesine hikayeli maçları olur... Her maçın final olduğu Süper Lig'de 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı. Okan Buruk ve ekibi mücadele eden, savaşan bir takım oluşturuyor. Taraftar bu takıma sabretmeli.



Altın değerinde bir 3 puan

Bu takıma sabretmek şart