GALATASARAY Kasımpaşa maçına ideal kadrosu ile çıktı.
Kerem ve Yunus'un performansları çok önemliydi. Yunus asistini yapmıştı ama Kerem halen istenilen düzeyde değildi.
Oliveira yine direklere takıldı, Mertens ilk yarıda tam istediklerini yapamadı, Galatasaray çok basit gol yedi, Emin Bayram'ın bir anlık zamanlama ha- tası golü getirdi..
Takım savunmasında ufak tefek sıkıntılar var, 1. bölgeden çıkarken top kayıpları fazla oluyor, buna dikkat etmek lazım.
OLIVEIRA'DAN HARİKA ASİST
2. yarı Galatasaray oyuna ağırlığını koydu. Kerem, Kerem gibi oynamaya başladı ve inanılmaz güzel 2 gol attı.
Oliveira'nın asisti de harikaydı.
Galatasaray kendine geliyor.
Hem oyun olarak hem skor olarak istediğini alabiliyor. 3. golü de Kerem'in atmış olması onun için artı puan oldu.
Bu gollerin Kerem'i rahatlatacağını umuyorum.
Sonuçta Galatasaray üstün oynadığı bir maçı geri düşmesine rağmen kazandı ve yoluna devam etti.
Savunmada ufak tefek sıkıntılar var
Kerem artık daha rahat oynar
Kerem’in gecesi oldu
GALATASARAY Kasımpaşa maçına ideal kadrosu ile çıktı.
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