SEZONUN ilk derbisinde, şampiyonluğun iki adayının buluşmasındamaçında bol gol bekleyenler maçın ilk 20 dakikasındaki futbolla bunun hayal olduğunu anladılar. Bunun öncelikli nedeni, önemli yıldızlarının sakatlığı nedeniyle oyunu kilitlemeye yönelik 11'le sahaya çıkan, orta sahının göbeğine Dorukhan- Siopis ikilisini yerleştiren Trabzonspor'du. Zaten Avrupa Kupası maçının zihinsel ve yorgunluğunu hisseden Bordo- Mavililer'in bu tercihte haklılık payı da vardı. Diğer neden ise Galatasaray'ın set hücumlarında bir türlü savunmanın arkasına sarkacak oyun alternatiflerini geliştirememesiydi.
Seferovic hala formsuz. İlk kez 11'de oynayan Mertens de 2. yarıda düşmeye başladı. İlk yarıda kaçırdığı gol ise klasına yakışmadı. Ama yine de pozisyon bulan sayılı oyunculardan oldu. Kerem ve Yunus'un da temaslı oyunda zorlandığı görüldü.
Golün çaresi Gomis de oyuna girdi ama net bir pozisyonu harcayan isim oldu. Takım savunması için kötü denemez ama Galatasaray'da çok ciddi bir gol sorunu var. Dün gece golü bulmak için çok risk almadı ama risk almak zorunda olacağı maçlarda başı ağrıyabilir.
Derbi adeta kilitlendi
Bu kez Gomis de atamadı!
Galatasaray gole çok uzak!
SEZONUN ilk derbisinde, şampiyonluğun iki adayının buluşmasındamaçında bol gol bekleyenler maçın ilk 20 dakikasındaki futbolla bunun hayal olduğunu anladılar. Bunun öncelikli nedeni, önemli yıldızlarının sakatlığı nedeniyle oyunu kilitlemeye yönelik 11'le sahaya çıkan, orta sahının göbeğine Dorukhan- Siopis ikilisini yerleştiren Trabzonspor'du. Zaten Avrupa Kupası maçının zihinsel ve yorgunluğunu hisseden Bordo- Mavililer'in bu tercihte haklılık payı da vardı. Diğer neden ise Galatasaray'ın set hücumlarında bir türlü savunmanın arkasına sarkacak oyun alternatiflerini geliştirememesiydi.
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