G.Saray kaybetmez

TRABZONSPOR'UN Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması onları etkileyecektir.

Ama seyirci avantajı Trabzonspor'da olacak. Visca'nın olmayışı Trabzonspor için handikap. Kerem ve Yunus Akgün'ün performansı Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un orta sahayı güçlü tutacağını düşünüyorum.

Galatasaray da Trabzonspor da ligde daha ritmini bulamadı. İki takım da geniş alan bulursa gollü bir maç izleriz. Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum... İki takım da yavaş oynuyor! Topun hızı çok az. Üretkenlik sıkıntıları var. Galatasaray daha yeni bir takım ama Trabzonspor'un eksiği ön tarafta etkili olamaması... Oyuncular teknik adamları cesaretlendirir.

Abdullah Avcı riskli futbolu benimsemiyor. Okan hoca daha önce bu riski aldı. Gomis tercihleri ona puanlar getirdi... İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.

Galatasaray için çok önemli mücadele.