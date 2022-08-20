Ne varsa Gomis’te var!

GALATASARAY geçen haftaki şok mağlubiyet sonrası mutlak kazanması gereken maça çıktı. Maça başlangıç çok kötüydü. Yine oyuncular arasında iletişimsizlik hat safhadaydı. Bloklar arasında çok boşluk vardı. İlk yarıda stoperle ve Torirrea topu aldığında herkes rakibin arkasında ve topsuz oyunda kimse yoktu.

Rakip hata yaparak posizyon bulacaktı ve öyle de oldu ama Ancak Seferovic değerlendiremedi.

Galatasaray ilk yarıda çok dağınık bir görüntü verdi.

Galatasaray ikinci yarı hareketlendi.

Daha önde basarak Mertens'in de oyuna girmesiyle daha çok posizyon bulmaya ve baskı kurmaya başladı. Özellikle Torreira ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kaybedilen ve boşta kalan toplanı hemen takımına kazandırarak atak devamlılığını sağladı. Ardından yine imdada Gomis yetişti. Antalyaspor maçında olduğu gibi harika bir golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Ancak maçın genelinde oynanan futbol için iyi şeyler söylemek mümkün değil.

Okan hoca mutlaka sıkıntılara çözüm bulmalı. Herkes Sacha Boey'den dolayı Galatasaray'ın sağ bek sorunu olduğunu söylüyor ama bence asıl sorun solda.

Van Aanholt yine çok kötü bir maç çıkardı. He hücumda var ne savunmada. Bir bek oyuncusu 90 dakika boyunca bir tane isabetli orta yapamaz mı?

Gerçekten inanılmaz. Kerem de eski görüntüsünden çok uzakta.

Bir an önce toparlanması lazım.

İyi bir Kerem'e Galatasaray'ın çok ihtiyacı var. Taraftarın da ona destek olması lazım.