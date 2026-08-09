Samsun'da güreş öncesi saldırı: Başpehlivan Serhat Elvan darbedildi!

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:36

Mola verdiği istasyonda saldırdılar

Samsun'daki güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan, mola verdiği akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. İddiaya göre, kendisini takip eden eski başpehlivan Şaban Y. ile yeğenleri, Elvan'dan sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle özür dilemesini istedi. Çıkan tartışmanın ardından 3 kişi, başpehlivan Elvan'ı darbetti. O anlar istasyonun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"Kafamı çevirdiğim anda vurdular"

Yaşadığı olayı anlatan başpehlivan Serhat Elvan, "Eşimle telefonda konuşurken yanıma gelip paylaştığım bir yazı için özür dilememi istedi. Özür dilenecek bir şey olmadığını söylediğim sırada arkamdan sesler geldi. Kafamı çevirdiğim anda bana vurmaya başladılar. Sakatlığım düzelmişti, buraya birinci olmaya gelmiştim. Bu çirkin saldırı çok zoruma gitti. Bakanlarımızdan bu konuyla ilgilenmelerini rica ediyorum" dedi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Olayın ardından darp raporu alarak polis merkezine giden Elvan, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. İhbar üzerine emniyette ifadeleri alınan eski başpehlivan Şaban Y. ve iki yeğeni, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.