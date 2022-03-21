Galatasaray klasiği!

İKİ Barcelona maçındaki müthiş mücadele ve Beşiktaş karşısında 60 dakika oynanan üst düzey futbol herkesi umutlandırmıştı. Taraftarlar da doğal olarak Gaziantep deplasmanında bu görüntünün sürmesini bekliyordu. Ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

Galatasaray adeta fabrika ayarlarına geri dönüp taraftarlarına bir klasik yaşattı.



NASIL BÖYLE BOŞ KALIR?

Çok kötü bir maç başlangıcı yapan Galatasaray, Gomis'in golüyle öne geçmesine rağmen sahaya futbol adına fazla bir şey koyamadı.

Gaziantep ligin en iyi duran top kullanan takımlarından birisi. Djilobodji gibi bir adamı bu kadar boş bırakınca beraberlik golü geldi. İkinci yarı da görüntü değişmedi.

Galatasaray oyunun hiçbir anında taraftarına "Bu maçı alırız" dedirtemedi.

Ardından 1 penaltı ve 1 bireysel hata sonrası iki gol daha gelince yenilgi kaçınılmaz oldu. Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde en büyük sorunu böyle maçlarda sıkıntı yaşamasıydı. Torrent yönetiminde de değişen hiçbir şey olmadığını net şekilde gördük.

Gol bile takıma hareket getirmedi.

Böyle maçlar büyük sorun