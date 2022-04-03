Aslan moral buldu

GALATASARAY'IN kritik Fenerbahçe derbisi öncesi mutlaka Karagümrük maçını kazanması gerekiyordu.

Sarı-Kırmızılılar seyirci avantajını maçın başında çok iyi kullanarak erken goller buldu.

Galatasaray'ın gollerinde ise Babel ve Gomis sahneydi.

Maçın başındaki baskı da erken gollerle Galatasaray'ı rahatlattı...

Kerem iyi başladı ama sakatlandı...

Onun durumu Galatasaray'ın derbideki performansını eminim yakından etkileyecektir.



MUSLERA DEVLEŞTİ

İLK yarı her bölgede üstün bir Galatasaray vardı. 2. yarıda Sa- rı-Kırmızılılar maçı farka götürecek derken takım frene bastı.

Top Galatasaray'daydı ama ama 3. bölgede yalnız ka- lan bir Gomis vardı.

Galatasaraylı futbolcular rahat giden maçı bazı bölümlerde zora soktular... Torrent Pena yerine Muslera'yı tercih etti... Muslera da kritik bir penaltı kurtarışına imza attı ve o da maçın kırılma anı oldu. Galatasaray, Karagümrük'ü mağlup ederek derbi öncesi moral depoladı.

Kaptan gemiyi sırtladı

Gomis yalnız kaldı