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Evren Turhan Evren Turhan
  • 18 Mart 2022, Cuma

Yüreğinize sağlık

TARİHİ bir maça çıktı Galalatasay... Bu sezon Avrupa'da bir başka oynuyordu Galatasaray...
Seyirci inanılmaz, oyuncularımızın özgüveni yerindeydi.
İyi de başladık maça...
Gomis maçın hemen başında inanılmaz bir gol kaçırdı... Kerem Aktürkoğlu, Marcao'nun golüne kadar Barcelona savunmasını bir hayli zorladı.
Ama sahneye Marcao çıktı.
Brezilyalı stoperin golüyle öne geçtik.
Golden sonra Barcelona baskıyı artırdı ve basit hatalardan golü yedik.
2. devre yine aynı mücadele vardı sahada...
Ancak ikinci yarının başında golü yememiz işleri değiştirdi.
Galatasaray ikinci golü yedikten sonra risk almalıydı. 3. bölgeye topu götüremedik. Maçın geneline baktığımızda Gomis ve Babel'in ağır kaldığını söyleyebiliriz.
Yine de Galatasaray dünya devi Barcelona karşısında iyi mücadele etti... Herkesin yüreğine sağlık.

Basit hatalarla kaybettik.

Gomis ve Babel ağır kaldı.

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Yüreğinize sağlık
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