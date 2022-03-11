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Evren Turhan Evren Turhan
  • 11 Mart 2022, Cuma

Galatasaray Avrupa’yı sever

GALATASARAY, Barcelona karşısında savunmada ilk yarı dengeli bir görüntü verdi.Kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalışan Galatasaray, Kerem'le gol şansı da buldu ama maalesef sonuca ulaşamadı. Feghouli Final paslarında biraz dikkatli olsa gol bulmak oldukça mümkündü.
Cimbom ikinci yarı iyi savunma yaparak Barcelona'yı durdurmaya çalıştı. Nelson, Boey ve Marcao çok iyi oynadı. Rakiplerine göz açtırmadı.

TARİH YAZABİLİR...
Pena'ya da ayrı parantez açmak lazım. Müthiş toplar çıkardı... Orta sahada klas bir oyuncumuz olsaydı bu maçı kazanmak işten bile değildi.
Ama ikinci maç için avantajlı bir skorla dönüyoruz. Cimbom dün akşamki sonuçla hem ligdeki kötü gidişi unutturdu hem de Avrupa'da ilerisi için umutlarını artırdırdı.
Galatasaray daha önce olduğu gibi yine Avrupa'da ülkemizin yüzünü güldürdü.
Şimdi Ali Sami Yen'de müthiş taraftar önünde yine bir tarih yazmak niyetiyle...

Pena kusursuz oynadı
Avantaj artık G.Saray'da

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