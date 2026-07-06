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Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri

Yazla birlikte deniz, güneş ve açık havada geçirilen zaman artyıor. Ancak aşırı sıcaklar kalp üzerindeki yükü artırıyor. Prof. Dr. Nevrez Koylan, plajda kalp sağlığını korumaya yardımcı olacak 5 öneriyi sıralıyor.

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Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri

Sıcak havalarda vücut, serin kalabilmek için damarları genişletiyor. Terlemeyi artırıyor. Bu durumun kalbin daha fazla çalışmasına neden olarak sıvı ve elektrolit kaybını artırdığını açıklayan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, kalp sağlığını korumaya yardımcı olacak 5 öneriyi sıralıyor:

Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından kritik öneriler. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından kritik öneriler. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Sıvı kaybı kalbi zorlayabiliyor: Plajda susamayı bekleyerek su içmeyin. Susuzluk hissi ortaya çıktığında vücut sıvı kaybetmeye başlamış oluyor. Sıcak havalarda yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli elektrolitler de azalabiliyor. Bu durum çarpıntı, halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim bozuklukları gibi sorunlara zemin hazırlıyor. Düzenli aralıklarla su tüketin.

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Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-3

Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olun: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında uzun süre direkt güneşe maruz kalmak kalp-damar sistemi üzerindeki stresi artırabiliyor. Özellikle kalp hastaları bu saatlerde daha dikkatli olmalı.

Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-4

Soğuk suya birden girmek risk yaratabilir: Çok sıcak bir ortamdan sonra birdenbire soğuk suya girmek, kalp ve damar sistemi üzerinde ani stres oluşturabilir. Ani ısı değişimleri damar spazmına, tansiyon dalgalanmalarına, çarpıntıya ve baygınlık hissine neden olabilir. Önce ayakların ve kolların ıslatılması, ardından vücudun kademeli olarak suya alıştırılması çok daha güvenli bir yaklaşım.

Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-5

Plajda kalp dostu beslenmeye özen gösterin: Tuzlu atıştırmalıklar, işlenmiş gıdalar, aşırı yağlı yiyecekler ve şekerli içecekler sıcak havanın dolaşım sistemi üzerindeki yükünü artırabiliyor. Bunun yerine meyve, yoğurt, ayran, hafif salatalar, ızgara balık ve zeytinyağlı yiyeceklerin tercih edilmesi çok daha uygun. Akdeniz tipi beslenme, yaz aylarında kalp sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-6

Egzersiz için doğru saatleri seçin: Günün en sıcak saatlerinde yapılan yoğun fiziksel aktiviteler kalp hızını artırabiliyor, sıvı kaybını hızlandırabiliyor ve tansiyon dengesini bozabiliyor. Bu nedenle egzersizlerin sabah erken saatlerde veya gün batımına yakın zamanlarda yapılması gerekiyor. Özellikle kalp hastalığı öyküsü bulunan kişiler aşırı zorlayıcı aktivitelerden kaçınmalı.

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Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-8 Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-9 Plajda kalp sağlığını korumak için uzmanından 5 kritik öneri-10

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