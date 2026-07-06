26 yıl önce boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı
Oğlunu iş yerinde ziyarete giden Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır hiç karşılaşmadığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan İbrahim Yayla tutuklandı...
İstanbul Avcılar'da yaşayan Meneş Tekin, sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı ziyaret etmek için iş yerine gitti. Bu sırada iş yerine, Tekin'in 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi. Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkarıp Tekin'in boğazına saldırdı.
KEPENGİ KAPATTI
Boynundan yaralanan Meneş Tekin'i, oğlu Aytekin Yayla babasını iterek kurtardı. Ardından annesini dışarı çıkaran Aytekin Yayla, babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapatıp çevredekilerden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meneş Tekin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye'den 4 lezzet dünya listesine girdi
Hatay'da otomobil bariyerlere çarptı!