26 yıl önce boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

İstanbul Avcılar'da yaşayan Meneş Tekin, sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı ziyaret etmek için iş yerine gitti. Bu sırada iş yerine, Tekin'in 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi. Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkarıp Tekin'in boğazına saldırdı.