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26 yıl önce boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

Oğlunu iş yerinde ziyarete giden Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır hiç karşılaşmadığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan İbrahim Yayla tutuklandı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
26 yıl önce boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

İstanbul Avcılar'da yaşayan Meneş Tekin, sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı ziyaret etmek için iş yerine gitti. Bu sırada iş yerine, Tekin'in 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi. Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkarıp Tekin'in boğazına saldırdı.

Avcılar’da 26 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Yayla tarafından bıçaklanan Meneş Tekin’i oğlu Aytekin Yayla kurtardı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Avcılar’da 26 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Yayla tarafından bıçaklanan Meneş Tekin’i oğlu Aytekin Yayla kurtardı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KEPENGİ KAPATTI

Boynundan yaralanan Meneş Tekin'i, oğlu Aytekin Yayla babasını iterek kurtardı. Ardından annesini dışarı çıkaran Aytekin Yayla, babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapatıp çevredekilerden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meneş Tekin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Meneş Tekin ve oğlu Aytekin YaylaMeneş Tekin ve oğlu Aytekin Yayla

Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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