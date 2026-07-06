Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar
Rize’de iki kardeş, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kardeşler, bahçelerindeki gürgen ağacına inşa ettikleri ağaç eve, kendi evlerinin balkonundan uzanan asma köprüyle ulaşıyorlar. Sıra dışı yapı, görenlerin ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi:
Rize Çayeli'nde yaşayan Mustafa-Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek bahçelerindeki gürgen ağacına ahşap bir ev inşa etti. Kardeşler, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki 25 metrekarelik ağaç eve, kendi evlerinin balkonundan uzanan asma köprü ile ulaşıyor.
Mustafa Dilmaç, "Kimisi yükseklik korkusu olduğu için çıkamıyor, kimisi de fotoğraf çekmek için geliyor" dedi. Ramazan Dilmaç ise balkonu kaybetmemek için asma köprü yaptıklarını söyledi.
İçerisinde yatak ve önünde küçük bir teras bulunan 5 metre yüksekliğindeki ağaç ev, ailenin yeni keyif köşesi oldu.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel