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Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar

Rize’de iki kardeş, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kardeşler, bahçelerindeki gürgen ağacına inşa ettikleri ağaç eve, kendi evlerinin balkonundan uzanan asma köprüyle ulaşıyorlar. Sıra dışı yapı, görenlerin ilgi odağı oldu...

Kaynak Gazete
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Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar

Rize Çayeli'nde yaşayan Mustafa-Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek bahçelerindeki gürgen ağacına ahşap bir ev inşa etti. Kardeşler, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki 25 metrekarelik ağaç eve, kendi evlerinin balkonundan uzanan asma köprü ile ulaşıyor.

Rize'de yaşayan Mustafa-Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek bahçelerindeki gürgen ağacına ahşap bir ev inşa etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Rize'de yaşayan Mustafa-Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek bahçelerindeki gürgen ağacına ahşap bir ev inşa etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Mustafa Dilmaç, "Kimisi yükseklik korkusu olduğu için çıkamıyor, kimisi de fotoğraf çekmek için geliyor" dedi. Ramazan Dilmaç ise balkonu kaybetmemek için asma köprü yaptıklarını söyledi.

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Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar-3

İçerisinde yatak ve önünde küçük bir teras bulunan 5 metre yüksekliğindeki ağaç ev, ailenin yeni keyif köşesi oldu.

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Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar-5 Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar-6 Rize'de iki kardeş çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Ağaç eve asma köprüyle ulaşıyorlar-7
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