Estetik işlem sonrası dudağı çürüdü: 4 ameliyat geçirdi

Antalya'da yaşayan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, 2019 yılında arkadaşlarının tavsiyesi üzerine özel bir estetik merkezinde yaptırdığı işlem sonrası dudağında doku kaybı yaşandığını iddia etmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesi 7 yılı aştı. Uzunoğlu, işlem sonrası farklı tarihlerde toplam 4 operasyon geçirdiğini ve 7 bin 500 TL ödeme yaptığını söyledi.

İddialara göre; Uzunoğlu'na ilk başvuruda göz altı torbaları için yağ grefti işlemi önerildi, göbek bölgesinden alınan yağ dokusunun yüz bölgesine uygulanacağı ve işlemin kalıcı olacağı ifade edildi. Ancak işlemin ardından dolgunun kısa sürede kaybolduğu, bunun üzerine aynı merkezde farklı tarihlerde işlemlerin tekrarlandığı belirtildi. Son müdahale sonrası doku kaybı yaşadığını ve dudağını besleyen anadamarın tıkandığını söyleyen Uzunoğlu, uzun süredir tedavi gördüğünü söyledi.

'HAYATIMI ÇALDILAR'

Olayla ilgili açılan ceza davasında doktorlar "taksirle yaralama" suçlamasıyla yargılandı ancak beraat etti.

Mahkeme, olayda kesin illiyet bağı kurulamadığına hükmetti. Antalya 1. Tüketici Mahkemesi ise işlemlerin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı kanaatiyle Uzunoğlu lehine 994 bin 331 TL tazminata hükmetti. Karşı taraf ise bu talepleri reddetti.

Karar istinaf incelemesine taşındı ancak eksiklikler nedeniyle dosya yeniden ilk derece mahkemesine iade edildi. Böylece tazminat kararı henüz kesinleşmedi.

Uzunoğlu, "Hayatımı Çaldılar. Gülüşüm yok, yemek bile yiyemiyorum. Hakkımı kim arayacak" diyerek isyan etti.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel