Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları açıklandı.

TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?



Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da bu ay yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü ağırlık kazanıyor. Eğer taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek.