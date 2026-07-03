CANLI YAYIN
Geri

Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?

Emeklilerin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında yapılacak artış ortaya çıktı. Ayrıca yeni taban aylık için de ipucu geldi. İşte detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?

Milyonların heyecanla beklediği temmuz zammı belli oldu. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında bu ay ne kadar artış yapılacağı ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? (Haberin fotoğrafları ve tablolar Takvim Foto Arşiv'e aittir) SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? (Haberin fotoğrafları ve tablolar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşmişti. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam oluşmuştu.

Emeklinin temmuz zammı belli oldu.Emeklinin temmuz zammı belli oldu.

SON VERİ GELDİ

TÜİK şimdi de haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında aylık yüzde 0.99 artış kaydetti. İlk 6 aylık enflasyon da yüzde 17.76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.76 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı.Enflasyon rakamları açıklandı.

TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?

Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da bu ay yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü ağırlık kazanıyor. Eğer taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek.

Türk lirasıTürk lirası

BU AY HESAPTA

Taban aylık yasal düzenlemeyle artırılabilecek. Bunun için kararın verilmesinin ardından düzenleme hızla TBMM'ye taşınacak. Emekliler bu ayın 17'sinden itibaren zamlı kök aylık ve ek ödemelerini hesabında görecek.

Emekliye temmuz zammıEmekliye temmuz zammı

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut Maaş (TL)Zam OranıZamlı Maaş (TL)
20.000%17,7623.552
21.000%17,7624.730
22.000%17,7625.907
23.000%17,7627.085
24.000%17,7628.262
25.000%17,7629.440
26.000%17,7630.618
27.000%17,7631.795
28.000%17,7632.973
29.000%17,7634.150
30.000%17,7635.328
31.000%17,7636.506
32.000%17,7637.683
33.000%17,7638.861
34.000%17,7640.038
35.000%17,7641.216
36.000%17,7642.394
37.000%17,7643.571
38.000%17,7644.749
39.000%17,7645.926
40.000%17,7647.104
41.000%17,7648.282
42.000%17,7649.459
43.000%17,7650.637
44.000%17,7651.814
45.000%17,7652.992
46.000%17,7654.170
47.000%17,7655.347
48.000%17,7656.525
49.000%17,7657.702
50.000%17,7658.880
51.000%17,7660.058
52.000%17,7661.235
53.000%17,7662.413
54.000%17,7663.590
55.000%17,7664.768
56.000%17,7665.946
57.000%17,7667.123
58.000%17,7668.301
59.000%17,7669.478
60.000%17,7670.656
62.000%17,7673.011
63.000%17,7674.189
64.000%17,7675.366
65.000%17,7676.544
66.000%17,7677.722
67.000%17,7678.899
68.000%17,7680.077
69.000%17,7681.254
70.000%17,7682.432
71.000%17,7683.610
72.000%17,7684.787
73.000%17,7685.965
74.000%17,7687.142
75.000%17,7688.320
76.000%17,7689.498
77.000%17,7690.675
78.000%17,7691.853
79.000%17,7693.030
80.000%17,7694.208
81.000%17,7695.386
82.000%17,7696.563
83.000%17,7697.741
84.000%17,7698.918
85.000%17,76100.096
86.000%17,76101.274
87.000%17,76102.451
88.000%17,76103.629
89.000%17,76104.806
90.000%17,76105.984
91.000%17,76107.162
92.000%17,76108.339
93.000%17,76109.517
94.000%17,76110.694
95.000%17,76111.872
96.000%17,76113.050
97.000%17,76114.227
98.000%17,76115.405
99.000%17,76116.582

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?-7 Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?-8 Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?-9

Takvim Kaynak Tercihleri
Temmuz 2026 kira artışı açıklandı: Ev ve iş yerlerinde zam oranı yüzde kaç? Hesaplama örneği
SONRAKİ HABER

Kira artış oranı açıklandı

 Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026
ÖNCEKİ HABER

Memura ve emeklisine temmuz zammı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler